Die Aktie des auf SAP-Anwendungen spezialisierten IT-Dienstleisters All for One ist wieder im Aufwind. Seit September 2024 ging es um rund 50 Prozent nach oben. Doch trotz der jüngsten Kursgewinne ist die Aktie nicht hoch bewertet. Das KGV liegt bei 13 und könnte 2026 auf unter elf rutschen. All for One zählt zu den wichtigsten Partnern von SAP. Beim DAX-Schwergewicht brummt das Geschäft, wie die am Dienstag vorgelegten Zahlen für 2024 zeigen. Entsprechend läuft die Aktie der Walldorfer stetig nach ...

