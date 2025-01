FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Jenoptik auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Jenoptik habe die mittelfristigen Ziele um ein Jahr verschoben und die entscheidende Frage sei nun, wie groß der Zwischenschritt im Jahr 2025 ausfallen könnte, schrieb Analyst Michael Kuhn in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Mit Blick auf die Erwartungen an 2024 scheine er relativ dicht an den Marktschätzungen dran zu sein./ajx/misVeröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2025 / 08:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A2NB601