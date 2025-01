HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Fresenius Medical Care (FMC) von 47 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Victoria Lambert rechnet für das vierte Quartal mit einer auf bereinigter Basis nach wie vor guten Dynamik, wie sie am Dienstag mit Blick auf die anstehenden Geschäftszahlen des Dialyseanbieters schrieb. Das Hauptaugenmerk des Managements dürfte auf der weiter starken Bilanz liegen./ajx/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2025 / 17:10 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005785802