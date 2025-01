Wien (APA-ots) - Erfolgreicher Charity-Punschstand mit langer Tradition: Engagierte

Mitarbeiter:innen der Allianz sammelten in der Vorweihnachtszeit 36.500 Euro für Kinder und Jugendliche mit schweren Erkrankungen. Dank einer zusätzlichen Spende der Allianz Geschäftsführung wird der Lichtblickhof mit 66.500 Euro unterstützt.



Auch in diesem Jahr engagierten sich Mitarbeiter:innen der Allianz Österreich in der Vorweihnachtszeit am traditionellen Punschstand für den guten Zweck. Die Erlöse des Verkaufs von Punsch, Glühwein und kleinen Snacks kommen dem Lichtblickhof zugute, einem Rehabilitations-, Hospiz- und Kompetenzzentrum für Kinder und Jugendliche mit schweren gesundheitlichen Schicksalen. Der Punschstand vor der Unternehmenszentrale am Wiener Hauptbahnhof wurde von rund 150 Allianz Mitarbeiter:innen in Eigeninitiative organisiert und vier Wochen lang in ihrer Freizeit betreut. Insgesamt wurden am Stand Spenden in Höhe von 36.500 Euro eingenommen. Die Allianz Geschäftsführung ist stolz auf das Engagement der Allianz Mitarbeiter:innen und hat die Summe um weitere 30.000 Euro aufgestockt. Somit wird der Lichtblickhof mit einer Gesamtsumme von 66.500 Euro unterstützt.



Zwtl.: Langjähriges Engagement für den Lichtblickhof



"Ich freue mich sehr, dass wir so viele Menschen bei unserer Charity-Punschhütte begrüßen durften. Der Stand hat eine langjährige Tradition in unserem Unternehmen und lebt von dem Einsatz und Zusammenhalt unser Mitarbeiter:innen. Auch in diesem Jahr durften wir viele tolle Momente teilen und Gemeinschaft genießen. Die Unterstützung des Lichtblickhofs und seiner bedeutenden Arbeit ist ein zentraler Bestandteil unseres sozialen Engagements. Wir freuen uns auf viele weitere Jahre dieser wertvollen Partnerschaft", so Daniel Mati, CEO der Allianz Österreich .



Zwtl.: Lichtmomente für schwerkranke Kinder und ihre Familien

Der Lichtblickhof ist ein Lebensort für Familien, deren Kind von unheilbaren und lebensverkürzenden Erkrankungen betroffen ist. Mit der Equotherapie, einer speziellen Therapieform mit Pferden, hilft der Lichtblickhof den Kindern und Jugendlichen, schwierige Lebensphasen zu bewältigen. Seit mehr als 40 Jahren unterstützt die Allianz Österreich mit ihren Mitarbeiter:innen den Lichtblickhof und konnte insgesamt bereits mehr als 1,5 Millionen Euro an das Kinderhospiz überreichen.



"In schweren und dunklen Zeiten Momente des Glücks und der Leichtigkeit zu schaffen, das ist unsere Mission auf dem Lichtblickhof. Bei uns finden schwerkranke Kinder und ihre Familien einen Zufluchtsort, an dem sie zur Ruhe kommen, Momente der Zuversicht und Freude genießen und neue Kraft tanken können. Wir sind dankbar für Partnerschaften wie jene mit der Allianz, die unsere Arbeit und die Betreuung von bis zu 500 Kindern im Jahr überhaupt erst möglich machen", erklärt Roswitha Zink, Geschäftsführerin und Therapeutin des Lichtblickhofes .



Zwtl.: Charity und Corporate Volunteering



Bei der Allianz werden soziale Verantwortung und

gesellschaftliches Engagement großgeschrieben. Sei es durch finanzielle Unterstützung für gemeinnützige Organisationen oder durch den freiwilligen Einsatz der Mitarbeiter:innen: So wurden im Jahr 2024 - inklusive den Spendengeldern aus dem Punschstand für den Lichtblickhof - rund 90.000 Euro an Charity-Projekte gespendet. Des Weiteren bietet die Allianz Österreich ihren Mitarbeiter:innen die Möglichkeit einen Arbeitstag pro Jahr für den guten Zweck einzusetzen. Im Jahr 2024 wurden 178 Corporate Volunteering Tage geleistet.



