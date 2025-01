EQS-Ad-hoc: grenke AG / Schlagwort(e): Kooperation

grenke und INTESA SANPAOLO vereinbaren strategische Partnerschaft in Italien



28.01.2025 / 15:03 CET/CEST

grenke und INTESA SANPAOLO vereinbaren strategische Partnerschaft in Italien Baden-Baden, den 28. Januar 2025: Die grenke AG, Marktführer im Small-Ticket-Leasing in Europa, und Italiens größte Bank, INTESA SANPAOLO S.p.A. (ISP), haben heute eine strategische Partnerschaft für den italienischen Operating-Leasing-Markt geschlossen. Demnach kommen die Partner überein, dass die Intesa Sanpaolo Rent ForYou S.p.A. (RFY), eine Tochtergesellschaft der ISP, in die grenke Locazione S.r.L., die grenke Tochtergesellschaft in Italien, bis Mitte dieses Jahres vollständig eingebracht wird. Im Gegenzug erhält ISP eine Beteiligung in Höhe von 17 % am Kapital der italienischen grenke Locazione. Darüber hinaus regeln die Partner für die Dauer der Vereinbarungen die wirtschaftliche Kooperation mit dem Filialnetzwerk von ISP und deren rund 1,2 Millionen Geschäftskunden. Die Gesellschafter werden gemeinsam die Refinanzierung der künftigen Aktivitäten übernehmen. Die Partnerschaft unterliegt noch der Zustimmung der zuständigen Behörden. Der Vollzug wird voraussichtlich zum Ende des ersten Quartals 2025 erwartet. Das Geschäftsmodell von grenke, das sich auf Small-Ticket-Leasing mit Verträgen von im Durchschnitt unter 10.000 Euro Anschaffungswert fokussiert, bleibt unverändert. Durch die Kooperation wollen beide Unternehmen ihre Wettbewerbsposition in diesem Segment stärken, das Wachstum beschleunigen und ihren gemeinsamen Marktanteil ausbauen. Weitere Informationen erhalten Sie von Investorenkontakt Franziska Randt

Ende der Insiderinformation



