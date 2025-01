DJ Diageo verkauft Anteil an Guiness Ghana Breweries für 81 Mio Dollar

Von Andrea Figueras

DOW JONES--Diageo verkauft seine gut 80-prozentige Beteiligung am börsennotierten Unternehmen Guinness Ghana Breweries für 81 Millionen Dollar an das französische Getränkeunternehmen Castel Group. Ziel sei es, das Geschäftsmodell in Afrika zu ändern. Diageo und Castel sind derzeit Partner in 11 weiteren Märkten des Kontinents. Die Nachricht kommt nach jüngsten Medienberichten, wonach Diageo einige seiner nachrangigen Marken veräußern könnte. Der Konzern leidet unter sinkender Nachfrage in China und den USA.

Die jetzige Vereinbarung sieht vor, dass Guinness Ghana die irische Biermarke im Rahmen einer langfristigen Lizenzvereinbarung weiter produziert.

January 28, 2025 10:16 ET (15:16 GMT)

