The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 28.01.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 28.01.2025ISIN NameCA1079301091 BRIACELL THERAPEUTICSNEWCA53681K1003 LITHIUM AMERICAS CORP.DE000A37FT17 ELARIS AG NA O.N.NL0015001WM6 QIAGEN NV EO -,01