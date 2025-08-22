The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 22.08.2025
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 22.08.2025
ISIN Name
CA1079302081 BRIACELL THERAPEUTICS NEW
CA8949421017 TREATMENT.COM AI O.N.
DE000A1K0375 ARTNET AG NA O.N.
DE000A2YN702 UMT UTD MOB.TECHN. O.N.
GB00BNYDGM91 ENERAQUA TECH.PLC LS-,01
IE00BLRPRP89 ALTERNUS ENERGY GR.EO-,01
SE0017885379 CELL IMPACT AB
US58471G5080 XYLO TEC.SP.ADR/40 IL-,01
US74841Q2093 QUHUO LTD SP.ADR/10 CL.A
US85513Q3011 STAR EQ.HLDG.NEW DL-,0001
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 22.08.2025
ISIN Name
CA1079302081 BRIACELL THERAPEUTICS NEW
CA8949421017 TREATMENT.COM AI O.N.
DE000A1K0375 ARTNET AG NA O.N.
DE000A2YN702 UMT UTD MOB.TECHN. O.N.
GB00BNYDGM91 ENERAQUA TECH.PLC LS-,01
IE00BLRPRP89 ALTERNUS ENERGY GR.EO-,01
SE0017885379 CELL IMPACT AB
US58471G5080 XYLO TEC.SP.ADR/40 IL-,01
US74841Q2093 QUHUO LTD SP.ADR/10 CL.A
US85513Q3011 STAR EQ.HLDG.NEW DL-,0001
© 2025 Xetra Newsboard