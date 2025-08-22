Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
DE000A2YN702 UMT United Mobility Technology AG 22.08.2025 DE000A40ZVU2 UMT United Mobility Technology AG 25.08.2025 Tausch 10:1
CA8949421017 Rocket Doctor AI Inc. 22.08.2025 CA7729241066 Rocket Doctor AI Inc. 25.08.2025 Tausch 1:1
SE0017885379 Cell Impact AB 22.08.2025 SE0025940513 Cell Impact AB 25.08.2025 Tausch 10:1
US74841Q2093 Quhuo Ltd. ADR 22.08.2025 US74841Q3083 Quhuo Ltd. ADR 25.08.2025 Tausch 90:1
CA1079302081 Briacell Therapeutics Corp. 22.08.2025 CA1079303071 Briacell Therapeutics Corp. 25.08.2025 Tausch 10:1
