Gold und Kupfer: Meridian Mining hat das Potenzial für erhebliche Renditen

Anzeige / Werbung

Die Party an den Rohstoffmärkten hat gerade erst begonnen

Liebe Leserinnen und Leser,

Meridian Mining ist ein aufstrebendes Unternehmen im Bereich der Kupfer- und Goldexploration, das sich auf die Entwicklung und Erschließung bedeutender Ressourcen in Brasilien konzentriert. In diesem Update werden wir die Fortschritte und Strategien des Unternehmens bei der Erschließung ihrer Projekte Cabaçal und Santa Helena beleuchten.

Mit einem klaren Fokus auf die Entwicklung von zwei Hauptprojekten, Cabaçal und Santa Helena, verfolgt das Unternehmen eine duale Strategie, die sowohl Produktion als auch Exploration umfasst.

Quelle Unternehmenspräsentation

Überblick über die Projekte

Die Projekte von Meridian Mining befinden sich in einer der bedeutendsten Kupfer-Gold-VMS-Gebiete in Südamerika. Das Flaggschiff-Projekt, das Cabaçal-Vorkommen, wird als ein riesiges VMS-Vorkommen eingestuft und zeigt vielversprechende wirtschaftliche Kennzahlen.

Cabaçal: Über 55 Kilometer Mine-Korridor mit mehreren Explorationszielen.

Santa Helena: Zehn Prozent der Größe von Cabaçal, jedoch dreimal so hohe Gehalte.

Meridian Mining verfolgt eine duale Strategie, indem es sowohl die Produktion als auch die Exploration vorantreibt. Während Cabaçal auf die Produktion vorbereitet wird, wird Santa Helena weiter erkundet, um das volle Potenzial zu erschließen.

Diese Strategie ermöglicht es dem Unternehmen, Ressourcen effizient zu nutzen und gleichzeitig die Produktionskapazität zu erhöhen. Die Kombination aus bereits abgebauten Gebieten und neuen Explorationszielen schafft eine solide Grundlage für zukünftiges Wachstum.

Im letzten Monat veröffentlichte das Unternehmen ein Bohr-Update zu Santa Helena, mit Ergebnissen die sich mehr als sehen lassen können:

Meridian bohrt weitere hochgradige VMS-Mineralisierung bei Santa Helena

Das jüngste Bohrprogramm bei Santa Helena konzentrierte sich auf den offenen westlichen Bereich, wo die Ergebnisse darauf hindeuten, dass historische Bohrprogramme und die Praxis selektiver Untersuchungen eine bedeutende goldhaltige VMS-Mineralisierung übersehen haben.

Höhepunkte der Bohrergebnisse

Bohrloch D-612 ergab einen Abschnitt von 212,0 Gramm AuEq im Bohrloch innerhalb offener pitabler Tiefen

Die tiefste hochgradige Zone ergab 26,8 m mit 4,1 g/t AuEq (4,2 g/t Au, 0,7 % Cu, 13,1 g/t Ag & 0,8 % Zn) aus 29,1 m;

weitere goldhaltige VMS-Mineralisierung mit CD-612's 58,9m @ 2,8g/t Au, 0,7% Cu, 19,0g/t Ag & 1,7% Zn von 29,1m, was die westliche Goldausdehnung vergrößert;

Innerhalb der 58,9 m langen Mineralisierung gibt es mehrere hochgradige Unterabschnitte, die Folgendes beinhalten:

26,8m @ 4,1g/t AuEq / 2,8% CuEq (4,2g/t Au, 0,7% Cu, 13,1g/t Ag & 0,8% Zn) aus 29,1m;

2,1m @ 14,3g/t AuEq / 9,6% CuEq (9,1g/t Au, 5,2% Cu, 67,4g/t Ag & 2,1% Zn) aus 62,5m; und

16,6m @ 4,3g/t AuEq / 2,9% CuEq (2,6g/t Au, 1,1% Cu, 25,7g/t Ag & 2,4% Zn) aus 60,5m.

"Die 58,9 m von CD-612 mit 3,6 g/t AuEq sind Teil des anhaltenden Erfolgs, den wir bei der Definition dieser flachen, golddominierten westlichen Erweiterung des VMS-Systems Santa Helena haben. Diese Ergebnisse der westlichen Erweiterung haben eine Überarbeitung der Ressourcenschätzungsparameter von Santa Helena erforderlich gemacht, insbesondere in der lokalisierten goldreichen Zone, weshalb die Mineralressourcenschätzung für Santa Helena nun voraussichtlich Anfang Januar veröffentlicht wird. Wir haben uns vor kurzem ein potenziell bedeutendes zusätzliches Explorationsgebiet südöstlich der aktuellen Grenzen des Cabaçal-Gürtels gesichert, wo wir glauben, dass der Gürtel von einer jüngeren sedimentären Einheit bedeckt ist. Wir freuen uns darauf, unser systematisches Gürtel-Explorationsprogramm im Cabaçal-Gürtel im Jahr 2025 auszuweiten."

Herr Gilbert Clark, CEO von Meridian Mining

Quelle: Pressemitteilung

Erweiterung der Ressourcen und zukünftige Pläne

Die zukünftigen Pläne von Meridian Mining sind ehrgeizig. Das Unternehmen plant, die Ressourcen durch gezielte Explorationsprogramme weiter zu erweitern. Die bevorstehenden Schritte umfassen die Veröffentlichung des PFS für Cabaçal und die Einreichung der vorläufigen Lizenz.

Erweiterung der Ressourcen: Geplante Erschließung von bis zu 4,5 Millionen Tonnen .

Explorationsziele: Identifizierung neuer hochgradiger Zonen in Santa Helena.

Das Unternehmen legt großen Wert auf die Einbindung der lokalen Gemeinschaften. Durch regelmäßige Konsultationen und positive Rückmeldungen hat das Unternehmen starke Verbindungen zu den Anwohnern etabliert.

Die historische Verbindung zu den vier Gemeinden, die in der Vergangenheit von den Bergbauaktivitäten profitierten, stärkt das Engagement von Meridian Mining in der Region.

Erweiterungspotenzial und Exploration

Das Erweiterungspotenzial von Meridian Mining ist enorm, insbesondere im Hinblick auf die Projekte Cabaçal und Santa Helena. Das Unternehmen plant, seine Ressourcen durch gezielte Explorationsprogramme weiter zu vergrößern.

Die Exploration in Santa Helena zeigt bereits vielversprechende Ergebnisse, mit einer kontinuierlichen hochgradigen Zone von 1,4 Kilometern. Diese Entdeckungen könnten das wirtschaftliche Potenzial des Projekts erheblich steigern.

Geplante Explorationsaktivitäten

Infill-Bohrungen: Um das Vertrauen in die Ressourcenschätzungen zu erhöhen.

Erweiterung der Explorationsziele: Identifizierung neuer hochgradiger Zonen.

Vorläufige Lizenzanträge: Einreichung der Anträge für die bevorstehenden Explorationen.

Meridian Mining verfolgt klare Produktionsziele, um die Wirtschaftlichkeit seiner Projekte zu sichern. Die Produktion wird sich auf drei Hauptprodukte konzentrieren: Gold-Dore, Zinkkonzentrat und Kupferkonzentrat.

Mit einem klaren Fokus auf die Metallurgie plant das Unternehmen, eine hohe Rückgewinnungsrate zu erzielen, was für die Rentabilität entscheidend ist.

Eine klare Produktionsstrategie

Gold-Dore: Hohe Rückgewinnung durch die Implementierung eines Schwerkraftgoldkreislaufs.

Kupferkonzentrat: Geplante Produktion mit einem hohen Silbergehalt.

Zinkkonzentrat: Ergänzung des Produktportfolios zur Diversifizierung der Einnahmequellen.

Vergleich der Betriebskosten und Marktposition

Meridian Mining hat sich in einer wettbewerbsintensiven Branche etabliert, in der effiziente Betriebskosten entscheidend sind. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in Brasilien zeigt Meridian Mining eine hervorragende Positionierung.

Die Betriebskosten liegen im unteren Quartil der Branche, was es dem Unternehmen ermöglicht, wettbewerbsfähig zu bleiben. Beispielsweise betragen die Energiekosten in Brasilien nur etwa 3,9 US-Cent pro Kilowatt, während sie in Ländern wie Deutschland deutlich höher sind.

Quelle: Unternehmenspräsentation

Einzigartige Aktionärsstruktur

Die Unternehmensstruktur von Meridian Mining hat sich seit der Gründung im Jahr 2020 erheblich verändert. Der Anteil institutioneller Investoren ist auf etwa 60-65% gestiegen, was das Vertrauen in die Unternehmensführung widerspiegelt.

Die Aktionärsstruktur ist einzigartig, da sie eine Mischung aus institutionellen Investoren und hochkarätigen Einzelanlegern umfasst. Dies sorgt für eine stabile Basis und hohe Liquidität.

Aktionärsstruktur im Detail

Institutionelle Investoren: 60-65% des Anteils, was für Stabilität sorgt.

Privatanleger: 30-35% des Anteils, was die Liquidität erhöht.

Die Marktprognosen für Meridian Mining sind positiv, da das Unternehmen in einem dynamischen und wachsenden Markt tätig ist. Die steigenden Rohstoffpreise und die Nachfrage nach Kupfer und Gold könnten die zukünftige Rentabilität erheblich steigern.

Die geplanten Projekte und die bevorstehenden Explorationsaktivitäten bieten weiteres Wachstumspotenzial. Die Veröffentlichung der vorläufigen Machbarkeitsstudie wird wichtige Einblicke in die Wirtschaftlichkeit der Projekte geben.

Zukünftige Entwicklungen

Veröffentlichung der PFS : Geplant für das erste Quartal des diesen Jahres.

Erweiterung der Ressourcen : Ziel von bis zu 4,5 Millionen Tonnen .

Hohe Gradierung: Starke Ergebnisse in den Explorationsbohrungen der letzten Monate.

Die Party an den Rohstoffmärkten hat gerade erst begonnen

Meridian Mining hat sich als ein vielversprechender Akteur im Bergbau etabliert, mit klaren Strategien zur Maximierung seiner Ressourcen und zur Steigerung der Produktionskapazität. Die Kombination aus soliden wirtschaftlichen Kennzahlen, einer starken Aktionärsstruktur und einem klaren Fokus auf Exploration und Entwicklung macht das Unternehmen zu einem attraktiven Investment.

Die Marktprognosen für Kupfer und Gold sind vielversprechend. Mit der steigenden Nachfrage nach diesen Metallen und den begrenzten neuen Projekten hat Meridian Mining eine hervorragende Position

Mit dem bevorstehenden Fortschritt in den Projekten Cabaçal und Santa Helena stehen die Chancen gut, dass Meridian Mining in der nächsten Phase des Wachstums erfolgreich sein wird. Die klare Ausrichtung auf Kosteneffizienz und die Nutzung der lokalen Infrastruktur werden die Wettbewerbsfähigkeit weiter stärken.

Die Wachstumspläne des Unternehmens sind vielversprechend und bieten Anlegern die Möglichkeit, von den Chancen in diesen aufstrebenden Märkten zu profitieren und gleichzeitig das Risiko zu minimieren.

Wenn Sie auch der Meinung sind, das Meridian Mining für weiteres Wachstum gut aufgestellt ist sollten Sie sich schnellstens eine erste Position aufbauen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

Besuchen Sie meridianmining.co, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Disclaimer

Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn/mining-investor.com ("Herausgeber"), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko.

Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Für die Berichterstattung über das Unternehmen Meridian Mining wurden Verfasser und Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Verfasser, Redakteur und Vermittler halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien. Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung. Allgemeiner Haftungsausschluss Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken. Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält. Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind.

Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit, und Aktualität der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen.

Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht.

Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzueilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen. Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten.

Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten der Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden können.

Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater. Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in den Chats, geben nicht die Meinung des Herausgebers wider, so dass dieser entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt. Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder des Herausgebers erlaubt.

Urheberrecht

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden.

Impressum

Angaben gemäß § 5 TMG:

Orange Unicorn Ltd

132-134 Great Ancoats Street

M4 6DE Manchester

Kontakt: Telefon: +44 (0)303 4234 700

E-Mail: info@mining-investor.com

Registergericht: England and Wales

Registernummer: 14637157

Aufsichtsbehörde: Companies House

Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002058432,GB00BR3SVZ18