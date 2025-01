Der europäische Technologiekonzern Sopra Steria verzeichnet bedeutende strategische Entwicklungen, die das Unternehmenswachstum vorantreiben. Im Rahmen seiner Expansionsstrategie hat der Konzern über Sopra Steria Ventures eine Beteiligung an dem Quantencomputing-Startup Alice & Bob erworben. Diese Investition zielt darauf ab, die führende Position des Unternehmens im aufstrebenden Quantencomputing-Sektor zu festigen. Der Markt für Quantentechnologie, der bereits Tech-Giganten wie Google und IBM anzieht, wird bis 2030 voraussichtlich ein Volumen von 2,3 Milliarden Euro erreichen. Durch die strategische Partnerschaft können Sopra Sterias Kunden frühzeitig von den Innovationen im Quantencomputing profitieren und ihre technologische Wettbewerbsfähigkeit ausbauen.

Aktienrückkaufprogramm erfolgreich abgeschlossen

Parallel zur Expansion im Quantenbereich hat Sopra Steria sein im Oktober 2024 angekündigtes Aktienrückkaufprogramm erfolgreich zum Abschluss gebracht. In einem Zeitraum von vier Monaten wurden insgesamt 858.163 eigene Aktien zu einem Durchschnittspreis von 174,792 Euro je Aktie zurückgekauft, was einem Gesamtvolumen von 150 Millionen Euro entspricht. Die erworbenen Aktien sollen eingezogen werden, was das Vertrauen des Managements in die langfristige Unternehmensentwicklung unterstreicht und zur Optimierung der Kapitalstruktur beiträgt.

