CoStar Group, Inc. (NASDAQ: CSGP) ("CoStar Group", "wir" oder "unser"), ein führender Anbieter von Online-Immobilienmarktplätzen, Informationen und Analysen für den Immobilienmarkt, gab heute die Partnerschaft mit einem neuen Kunden, Chandler Garvey, bekannt, einem britischen Beratungsunternehmen, das sich auf Gewerbeimmobilien in der Thames Valley-Region spezialisiert. Die neue Vereinbarung ermöglicht es Chandler Garvey, die Plattformen von CoStar und LoopNet zu nutzen, um seinen Kunden einen noch besseren Service zu bieten und die Geschäftsentwicklung voranzutreiben.

Die Partnerschaft wird es Chandler Garvey ermöglichen, die konkurrenzlose Daten- und Analyseplattform von CoStar für Gewerbeimmobilien zu nutzen, um seine ehrgeizigen Wachstumspläne im Gewerbeimmobiliensektor im Themse-Tal zu unterstützen. Durch den Zugang zu den umfassenden Erkenntnissen von CoStar über Immobilienwerte, Marktbedingungen, Belegungsgrad und Verfügbarkeit wird Chandler Garvey ideal positioniert sein, um sein Geschäft auszubauen, indem das Unternehmen Eigentümern und Nutzern von Gewerbeimmobilien ein tiefgreifendes Verständnis des Marktes und der verfügbaren Möglichkeiten bietet.

Ferner wird Chandler Garvey über LoopNet seine gewerblichen Immobilienangebote mit der größten Zielgruppe von gewerblichen Mietern und Käufern weltweit verbinden. LoopNet wird die Sichtbarkeit der gewerblichen Immobilienangebote von Chandler Garvey erhöhen, um hochkarätige Mieter und Käufer für seine Kunden zu gewinnen.

"Wir sind bestrebt, die Wachstumspläne unserer Kunden zu unterstützen, indem wir ihnen die branchenführenden Erkenntnisse, Tools und weitreichenden Online-Marktplätze zur Verfügung stellen, die sie benötigen, um sich Wettbewerbsvorteile zu sichern", sagte Andy Florance, Gründer und Chief Executive Officer der CoStar Group. "Unsere Zusammenarbeit mit Chandler Garvey wird es diesem renommierten, 40 Jahre alten Unternehmen ermöglichen, auf den dynamischen Gewerbeimmobilienmärkten des Themse-Tals weiter zu expandieren. Wir heißen Chandler Garvey als geschätzten Kunden willkommen und sehen einer langfristigen Zusammenarbeit erwartungsvoll entgegen."

"Wir freuen uns, CoStar und LoopNet in einer für das Unternehmen aufregenden Zeit beizutreten. Mit einer wachsenden Agenturabteilung und einem neuen Leiter für Property Management sind wir sehr daran interessiert, unsere Immobilien einer breiten Zielgruppe zu vermarkten und von den Investitionen zu profitieren, die CoStar in die Plattform getätigt hat. Wir freuen uns darauf, die volle Funktionalität von CoStar zu nutzen und unsere Immobilien auf LoopNet anzubieten", so Joanna Kearvell Director, Head of Agency bei Chandler Garvey.

Über die CoStar Group

CoStar Group (NASDAQ: CSGP) ist ein führender Anbieter von Online-Marktplätzen, Informationen und Analysen für den Immobilienmarkt. Die 1987 gegründete CoStar Group führt umfangreiche, kontinuierliche Untersuchungen durch, um die größte und umfassendste Datenbank mit Immobilieninformationen zu erstellen und zu pflegen. CoStar ist weltweit führend in der Bereitstellung von Informationen, Analysen und Nachrichten zum gewerblichen Immobilienmarkt und bietet Kunden einzigartige Einblicke, um Immobilienwerte, Marktbedingungen und Verfügbarkeiten zu analysieren und zu interpretieren. Apartments.com ist der führende Online-Marktplatz für Mieter, die nach hochwertigen Mietwohnungen suchen, und bietet Immobilienverwaltern und Eigentümern eine bewährte Plattform zur Vermarktung ihrer Objekte. LoopNet ist der meistbesuchte Online-Marktplatz für gewerbliche Immobilien mit durchschnittlich über dreizehn Millionen einzigartigen Besuchern pro Monat. STR liefert erstklassiges Daten-Benchmarking, Analysen und Marktinformationen für die globale Hotelbranche. Ten-X bietet eine führende Plattform für Online-Auktionen und Verhandlungsangebote im Bereich gewerblicher Immobilien. Homes.com ist der am schnellsten wachsende Online-Marktplatz für Wohnimmobilien, der Makler, Käufer und Verkäufer miteinander verbindet. OnTheMarket ist ein führendes Portal für Wohnimmobilien im Vereinigten Königreich. BureauxLocaux ist eines der größten spezialisierten Immobilienportale für den Kauf und die Vermietung gewerblicher Immobilien in Frankreich. Business Immo ist Frankreichs führender Nachrichtenanbieter für gewerbliche Immobilien. Thomas Daily ist Deutschlands größte Online-Datenbank für die Immobilienbranche. Belbex ist die wichtigste Quelle für verfügbare Gewerbeflächen zur Miete oder zum Kauf in Spanien. Die Websites der CoStar Group verzeichneten im dritten Quartal 2024 durchschnittlich über 163 Millionen einzigartige Besucher pro Monat. Die CoStar Group hat ihren Hauptsitz in Arlington, Virginia, und unterhält Büros in den USA, Europa, Kanada und Asien. Gelegentlich planen wir, unsere Unternehmenswebsite, CoStarGroup.com, als Distributionskanal für wichtige Unternehmensinformationen zu nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter CoStarGroup.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250128808376/de/

Contacts:

NACHRICHTENMEDIEN

Matt Blocher

CoStar Group

Vice President

mblocher@costar.com +12023021195