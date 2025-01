NVIDIA: Wie geht es nach dem DeepSeek-Crash weiter?

Bullen melden sich zurück!

Rückblick

Am Dienstag verzeichnete die Nvidia-Aktie eine beeindruckende Erholung, nachdem sie am Vortag den größten Tagesverlust in der Unternehmensgeschichte erlitten hatte. Durch die Ankündigung eines neuen chinesischen KI-Modells wurden rund 590 Mrd. USD Börsenwert vernichtet. Gestern konnte sich das Nvidia-Papier von der 200-Tagelinie wieder nach oben absetzen.

Nvidia-Aktie: Chart vom 28.01.2025, Kürzel: NVDA, Kurs: 128.84 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Bei weiterer Stärke könnte man der Aktie des KI-Chip-Spezialisten folgen. Als Trigger dient uns die Kerze von Dienstag. Kurse über 129 USD würden das Long-Szenario bestätigen.

Mögliches bärisches Szenario

Fallen die Notierungen nachhaltig unter die 200-Tagelinie, welche aktuell bei knapp 122 USD verläuft, würde sich die Lage weiter eintrüben. Die Bären könnten dann das September-Tief ansteuern.

Meinung

Die kurzfristige Marktschwäche wurde von den Anlegern als Kaufgelegenheit genutzt Diese schnelle Erholung verdeutlicht das anhaltende Vertrauen in die Zukunftsaussichten des Unternehmens im Bereich der künstlichen Intelligenz. Experten der Bank of America sehen in der mutmaßlichen Effizienz der KI-Modelle von DeepSeek Positives. Die Einführung von Künstlicher Intelligenz in Unternehmen könnte sich beschleunigen, da die KI-Modelle gleichzeitig intelligenter und billiger werden. Immer mehr Softwareunternehmen bekommen Technologie-Zugang, um autonom arbeitende KI-Agenten erfolgreich einzusetzen. Frische Quartalszahlen veröffentlicht Nvidia Ende Februar.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 3.16 Bio. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 34.00 Mrd. USD

Meine Meinung zu Nvidia ist neutral

Quellennachweis: -

Veröffentlichungsdatum: 29.01.2025

