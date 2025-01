NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für FMC von 41 auf 50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Analystin Lisa Bedell Clive bleibt in ihrem am Mittwoch vorliegenden Ausblick für die Medizintechnikbranche beim Dialysespezialisten an der Seitenlinie. Die erhöhte Patientenmortalität infolge der Pandemie bremse weiter das Volumenwachstum. Ihr Favorit ist Philips./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2025 / 16:51 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2025 / 16:51 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005785802