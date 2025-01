Let's do it...: Spannender 'Spin-off'- und massive Unterbewertungen! Turbo-Trading-Chance bei diesen Aktien!

Anzeige / Werbung Mit der strategischen Neuausrichtung setzt Continental ein starkes Signal! Auch Wacker Chemie ist mit KGV von 10 massiv unterbewertet! Sehr geehrte Leserinnen und Leser, Continentals "Spin-off' des Automotive-Segments wir das Unternehmen effizienter und wertvoller machen! Vorstandschef Nikolai Setzer plant eine schlankere Konzernstruktur, die bis Ende des Jahres stehen soll. Die Entscheidung liegt jetzt bei den Aktionären, die am 25. April über die Abspaltung abstimmen werden. Ohne das margenintensivere Reifengeschäft könnte der wahre Wert von Continental endlich zur Geltung kommen! Analysten loben die neue Ausrichtung, und es gibt Spekulationen über künftig höhere Dividenden oder sogar eine Sonderausschüttung. Zudem rücken potenzielle Aktienrückkäufe in den Fokus. Auch im Marktumfeld tut sich was. Immer stärker wird der Widerstand gegen das Verbrenner-Aus bis 2030 in Europa. Mehrere Länder und Automobilverbände fordern eine Verlängerung der Frist, da alternative Antriebe noch nicht flächendeckend etabliert sind. Sollte sich die Umsetzung verzögern, würde dies Continental zusätzlichen Spielraum im Automotive-Sektor verschaffen und das Unternehmen langfristig weiter stabilisieren. Kursziele von über 80,- € sind somit schon zügig erreichbar. Nach dem starken Anstieg auf rund 70,- € wurden der lang- und kurzfristige Abwärtstrend durchbrochen, was die Chancen auf eine nachhaltige Trendumkehr deutlich erhöht. Quelle: WallstreetOnline.de und Spekulanten Insider Um einen guten Einstieg zu bekommen, gehen wir mit gestaffelten Long-Kauforders in den Markt: Wir kaufen den BNP Paribas Mini Long Future mit der WKN: PG71X1 mit Limit 1,74 €. Der Schein ist momentan mit einem Hebel von etwa 3,9 ausgestattet und der Aktienkurs ist rund 21,5 % von der Knock-out-Schwelle entfernt. Den zwingend einzuhaltenden Stopp-Loss Stopp-Loss platzieren wir bei 1,04 €! Einen Nachkauf planen wir bei 1,55 € ein, wobei der zwingend einzuhaltende Stopp-Loss dann natürlich für die komplette Position gültig ist. Die Ausgangslage könnte kaum besser sein: Fundamental unterbewertet, charttechnisch spannend und mit strategischem Rückenwind durch den "Spin-off'! Ein Setup, das man auf dem Radar haben muss! Mit Wacker Chemie auf ein "Comeback' setzen! Die jüngsten Entwicklungen bei Wacker Chemie haben für Ernüchterung gesorgt. Der Spezialist für Silikonprodukte musste mit einem deutlichen Rückgang der Geschäftszahlen kämpfen. Rund 15 % weniger Umsatz und Gewinn als im Vorjahr sorgten für Enttäuschung. Doch gerade in dieser Situation könnte sich eine spannende "Comeback'-Chance ergeben! Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von rund 3 Mrd. Euro und einem Umsatz von 6,1 Mrd. Euro ist das Unternehmen fundamental attraktiv bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt deutlich unter 10 - ein Niveau, das langfristig reichlich Potenzial für eine Erholung bietet. Quelle: WallstreetOnline.de und Spekulanten Insider Gezielter Einstieg mit dem Open-End-Turbo-Long der Société Générale mit der WKN: CL97DB. Wir kaufen die erste Tranche des derzeit etwa 2,7 gehebelten Schein mit Limit 2,44 €. Die Aktie befindet sich aktuell rund 35 % über der Knock-out-Schwelle des Scheins. Einen Zukauf planen wir bei 2,08 € ein, während wir den zwingend einzu- haltenden Stopp-Loss, der für beide Positionen gilt, falls es zum Zukauf kommt, bei 1,33 € platzieren. Die derzeitige Schwächephase könnte sich als idealer Zeitpunkt für ein "Comeback-Play' erweisen. Die fundamentale Unterbewertung und die langfristige Stärke von Wacker Chemie im Silikonmarkt sprechen für eine mittelfristige Erholung. Happy Trading und viel Erfolg wünscht Ihnen das Team von Spekulanten Insider Die von Spekulanten Insider für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von Spekulanten Insider dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar. Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der Spekulanten Insider-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der Spekulanten Insider-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater. Deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten. Alle durch Spekulanten Insider veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von Spekulanten Insider enthaltenen Wertungen und Aussagen. Diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen. Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den Spekulanten Insider-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten. Angaben zu Interessenskonflikten! Die Herausgeberin und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung des besprochenen Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen: I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung SIGNIFIKANTE Aktienbestände und behalten sich vor, diese zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung zu verkaufen oder neue Positionen in der besprochenen Aktie einzugehen. II. Autoren und die Herausgeberin und Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung kein Beratungsmandat mit dem besprochenen Unternehmen und erhalten hierfür kein Entgelt. Autoren und die Herausgeberin wissen nicht, ob andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktie im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung. Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung von Spekulanten Insider ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlich und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag der besprochenen Unternehmen. Medieninhaber & Herausgeber: JS Research GmbH Bergmannsweg 7A 59939 Olsberg Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV: Jörg Schulte

