Classification of First Berlin Equity Research GmbH to PNE AG

Company Name: PNE AG

ISIN: DE000A0JBPG2



Reason for the Update

research:

Recommendation: Buy

from: 29.01.2025

Target price: 19,00 Euro

Target price on sight 12 Monate

of:

Last rating change: 02.02.2023: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PNE AG (ISIN: DE000A0JBPG2) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 20,00 auf EUR 19,00.

Zusammenfassung:

Im Jahr 2024 verkaufte PNE sechs Windenergie- und Photovoltaikprojekte mit einer Gesamtleistung von 751,3 MW/MWp. Vor allem Q4/24 dürfte aufgrund des Verkaufs der deutschen Windparkprojekte Papenrode (59 MW) und Lütau (29 MW) starke Ergebnisse liefern. Wir haben daher unsere EBITDA-Prognose für 2024 leicht auf EUR45 Mio. angehoben, was weiterhin im Rahmen der Guidance (EUR40 Mio. - EUR50 Mio.) steht. Mit dem Verkauf des schwedischen Geschäfts hat PNE ihren regionalen Fokus weiter gestärkt und sich aus einem Markt zurückgezogen, der von niedrigen Strompreisen und zunehmendem Wettbewerb geprägt ist. Interims-CEO Pedersen betonte die Bedeutung einer bankfähigen Bilanz und einer stärkeren Ausrichtung auf kurzfristige Rentabilität. Wir gehen davon aus, dass der neue CEO Wuttke, der das Amt am 13. Januar übernommen hat, seine strategischen Prioritäten mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2024 am 27. März 2025 bekannt geben wird. Wir erwarten ein ausgewogeneres Verhältnis zwischen Projektverkäufen und dem Ausbau des eigenen Windparkportfolios (mehr Projektverkäufe und langsamerer Portfolioausbau). Da unsere Ergebnisprognosen von der genauen Ausgestaltung der künftigen Strategie abhängen, werden wir sie überarbeiten, sobald die neue Strategie vorgestellt wird. Wir gehen auf jeden Fall von einer starken operativen Performance für 2025E-2027E aus, da PNE 13 Windparks mit einer Leistung von 289 MW in Deutschland und Frankreich im Bau hat und in den deutschen Onshore-Windausschreibungen im Jahr 2024 Zuschläge für 156 MW erhalten hat. Wir haben unsere Segmentprognosen überarbeitet und gehen von höheren Projektverkäufen und einer langsameren Portfolioerweiterung aus. Eine aktualisierte Sum-of-the-Parts-Bewertung führt zu einem leicht niedrigeren Kursziel von EUR19 (vorher: EUR20).Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung.



First Berlin Equity Research has published a research update on PNE AG (ISIN: DE000A0JBPG2). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 20.00 to EUR 19.00.

Abstract:

In 2024, PNE sold six wind energy and photovoltaic projects with a total output of 751.3 MW/MWp. Q4/24 looks set to deliver particularly strong results due to the sale of the German wind farm projects, Papenrode (59 MW) and Lütau (29 MW). We have thus slightly raised our 2024 EBITDA forecast to EUR45m, which is still in line with guidance (EUR40m - EUR50m). With the sale of its Swedish business, PNE has further strengthened its regional focus and exited a market plagued by low power prices and intensifying competition. Interim CEO Pedersen stressed the importance of a bankable balance sheet and a stronger focus on short-term profitability. We believe that the new CEO Wuttke, who took over on 13 January, will communicate his strategic priorities with the publication of the 2024 annual report on 27 March. We expect a more balanced approach between project sales and expansion of the own wind farm portfolio (more project sales and slower portfolio expansion). As our earnings forecasts hinge on the exact formulation of the future strategy, we will revise them as soon as the new strategy is presented. We anticipate a strong operating performance for 2025E-2027E as PNE has 13 wind farms with an output of 289 MW under construction in Germany and France, and received awards for 156 MW in the German onshore wind tenders in 2024. We have revised our segment forecasts and assume higher project sales and slower portfolio expansion. An updated sum-of-the-parts valuation yields a slightly lower price target of EUR19 (previously: EUR20). We confirm our Buy recommendation.



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



You can download the research here: http://www.more-ir.de/d/31689.pdf

