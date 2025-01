Die Commerzbank-Aktie setzt ihren beeindruckenden Aufwärtstrend an der Börse fort und erreichte am Mittwoch ein neues 52-Wochen-Hoch bei 18,41 Euro. Im XETRA-Handel verzeichnete das Bankpapier bereits am Vormittag deutliche Zugewinne und setzte seinen positiven Trend über den Mittag hinweg fort. Die Dynamik der Kursentwicklung spiegelt sich in einem Wertzuwachs von 0,8 Prozent wider, wobei das Handelsvolumen mit über 670.000 gehandelten Aktien auf ein reges Investoreninteresse hindeutet. Besonders bemerkenswert erscheint die Entwicklung im Vergleich zum Vorjahrestief von 10,15 Euro, was einer beachtlichen Kurssteigerung von mehr als 80 Prozent entspricht.

Optimistische Prognosen für das Geschäftsjahr

Die positive Stimmung wird durch vielversprechende Zukunftsaussichten gestützt. Für das laufende Geschäftsjahr rechnen Marktbeobachter mit einer deutlichen Steigerung der Dividende auf 0,537 Euro je Aktie, nach 0,350 Euro im Vorjahr. Die Geschäftsentwicklung zeigt sich robust, was sich in den jüngsten Quartalszahlen widerspiegelt. Mit einem Umsatzplus von knapp 10 Prozent auf 6,44 Milliarden Euro im dritten Quartal 2024 demonstriert das Finanzinstitut seine Wachstumsstärke. Die anstehende Präsentation der Jahresergebnisse am 13. Februar 2025 wird von Anlegern mit großer Spannung erwartet, zumal Analysten für 2024 einen Gewinn von 2,11 Euro je Aktie prognostizieren.

