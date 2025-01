Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenGB00BYT56612 Eight Capital Partners PLC 29.01.2025 GB00BQD3MB22 Eight Capital Partners PLC 30.01.2025 Tausch 4000:1NO0010776990 Huddly AS 29.01.2025 NO0013470534 Huddly AS 30.01.2025 Tausch 100:1US09071M2052 BioLineRx Ltd. 29.01.2025 US09071M3043 BioLineRx Ltd. 30.01.2025 Tausch 40:1DE000A2LQ1P6 Avemio AG 29.01.2025 DE000A40KY59 Avemio AG 30.01.2025 Tausch 1:1US29082P1049 Embracer Group AB 29.01.2025 US29082P2039 Embracer Group AB 30.01.2025 Tausch 10:6,6