Deepseek sorgt für einen Rekordverlust an der Börse. Neuestes KI-Modell aus China soll trotz geringer Kosten, die gleiche Performance wie westliche Modelle besitzen. Dies könnte für Disruptionen am Markt sorgen.Eine Meldung aus China am Sonntag sorgte für ein Kursbeben an den Börsen am Montag. Laut der Meldung hat es das chinesische Startup DeepSeek geschafft, ein leistungsstarkes KI-Modell ähnlich zu ChatGPT von OpenAI zu entwickeln. Überraschend sind hierbei die extrem geringen Kosten. Denn laut dem Bericht hat es DeepSeek geschafft mit ...

