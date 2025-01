DJ PTA-Adhoc: Montana Aerospace AG: Bekanntgabe vorläufiger Umsatz- und EBITDA-Zahlen für das Gesamtjahr 2024

Reinach (pta/30.01.2025/07:00) - AD-HOC-MITTEILUNG Reinach (Aargau), 30. Jänner 2025 [ Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 53 KR ]

Montana Aerospace gibt seine vorläufigen Umsatz- und EBITDA-Zahlen für das Gesamtjahr 2024 bekannt

Die Montana Aerospace AG ("das Unternehmen") und ihre operativen Tochtergesellschaften ("die Gruppe" oder Montana Aerospace"), ein führender, hochgradig integrierter Hersteller und Lieferant von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luft- & Raumfahrt und Energieindustrie mit weltweiten Entwicklungs- und Produktionsstandorten gibt die vorläufigen, ungeprüften Umsatz- und EBITDA-Zahlen für das Gesamtjahr 2024 bekannt.

HIGHLIGHTS (Finanzzahlen ohne das Segment E-Mobility nach dessen Veräußerung)

* Ungeprüfter Nettoumsatz: Anstieg um 17,6 % auf EUR 1.493,7 Mio. in 2024 (2023: EUR 1.270,3 Mio.), gestützt durch eine starke Leistung in allen Segmenten trotz eines schwierigen Marktumfelds * Nettoumsatz der Segmente: Aerostructures mit einem Nettoumsatz von EUR 815,6 Mio. (+15,8%) und Energy mit einem Nettoumsatz von EUR 642,6 Mio. (+13,3%) * Rentabilität: Bereinigtes EBITDA stieg um 40% auf >EUR 165 Mio. (im Vergleich zu EUR 118 Mio. für das Gesamtjahr 2023); darüber hinaus wurden ein solider Nettogewinn ( EUR 30 Mio.) und ein positiver Free Cash Flow für die Gruppe erwirtschaftet * Nettoverschuldung: Nettoverschuldung verringerte sich aufgrund der Rückzahlung ausstehender Darlehen mit einem Teil der Erlöse aus dem Verkauf des E-Mobility-Segments auf EUR 220 Mio., was zu einem Verhältnis Nettoverschuldung/EBITDA von etwa 1,3x führt * Veröffentlichung: Das geprüfte Jahresergebnis für das Geschäftsjahr 2024 wird am 03. April 2025 veröffentlicht * Guidance 2025 erneut bestätigt: Montana Aerospace erwartet einen Umsatz von mehr als EUR 1,6 Mrd. und ein bereinigtes EBITDA von mehr als EUR 200 Mio., mit einem starken Free Cash Flow sowie Nettogewinn

Die Montana Aerospace AG schließt ein weiteres erfolgreiches Jahr mit großen Erfolgen trotz eines herausfordernden Geschäftsumfeld ab. Mit einer Prognose für 2024 (ohne das Segment E-Mobility) für einen Nettoumsatz von mehr als EUR 1,5 Mrd. und einem bereinigten EBITDA-Ziel von über EUR 165 Mio. (im Vergleich zu EUR 118 Mio. für das Gesamtjahr 2023) bestätigt das Unternehmen die Erreichung beider Ziele sowie die Generierung eines starken, positiven Nettogewinns ( EUR 30 Mio.) sowie eines positiven Free Cash Flow für die gesamte Gruppe.

Das verbesserte Rentabilitätsniveau erklärt sich durch die positiven Auswirkungen des operativen Leverage, nachdem Montana Aerospace in den letzten Jahren entschiedene antizyklische Investitionen in seine Produktionsaktivitäten getätigt hat. Dies hat es der Gruppe ermöglicht, neue Verträge zu gewinnen und ihren Marktanteil in allen Geschäftsbereichen, insbesondere im Raumfahrtsektor, zu erhöhen. Trotz des vorübergehenden Gegenwinds durch den Boeing-Streik und der branchenweiten Probleme in der Lieferkette konnte Montana Aerospace die Auslastung seiner globalen Produktionsanlagen erhöhen und die Lieferkette so steuern, dass die operative Leistung verbessert wurde und vor allem das vierte Quartal 2024 sehr gut abschloss.

Infolgedessen erwirtschaftete die Gruppe das zweite Jahr in Folge einen positiven Free Cash Flow, was die solide finanzielle Performance des Unternehmens unterstreicht, die durch ein klares Bekenntnis zur operativen Exzellenz untermauert wird. Laut Bilanz sank die Nettoverschuldung auf rund EUR 220 Mio., da ein Teil der Erlöse aus dem Verkauf des E-Mobility-Segments zur Rückzahlung ausstehender Darlehen verwendet wurde. Dies entspricht einem Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA von ca. 1,3x und liegt damit deutlich unter dem von der Gruppe angestrebten Leverage von 2x EBITDA. Dies, zusammen mit einem stark positiven Nettoergebnis, unterstützt die Strategie von Montana Aerospace, bereits für Gesamtjahr 2024 eine kleine Dividende oder eine ähnliche Ausschüttung an die Aktionäre vorzuschlagen.

Wie bereits angekündigt (siehe Ad-hoc-Mitteilung des Unternehmens vom 12. November 2024), wird das E-Mobility-Segment von Montana Aerospace nach dem Closing im vierten Quartal 2024 unter dem Dach der Mengtai Group weitergeführt. Unter der neuen Eigentümerschaft wird die Alu Menziken Extrusion AG (und ihre Tochtergesellschaften) Teil der apt Gruppe, einem wichtigen Lieferanten von Aluminiumkomponenten mit starker internationaler Präsenz.

Für 2025 bestätigt Montana Aerospace seine Prognose erneut und erwartet einen soliden Nettoumsatz von mehr als EUR 1,6 Mrd. und ein bereinigtes EBITDA von mehr als EUR 200 Mio. Das klare Ziel des Unternehmens ist es, weiterhin ein positives Nettoergebnis und einen positiven Free Cashflow zu erwirtschaften, indem es den signifikanten Ramp-up weiter nutzt um überproportional von den antizyklischen Investitionen der letzten Jahre zu profitieren. Der Bereich Aerostructures wird mit einem erwarteten Nettoumsatz von mehr als EUR 850 Mio. weiterhin der Haupttreiber der operativen Leistung der Gruppe sein, gefolgt von Energy mit einem erwarteten Nettoumsatz von mehr als EUR 650 Mio.

Im Segment Aerostructures bleibt Montana Aerospace vorsichtig, was die zugrunde liegende Performance des Luftfahrtmarktes insgesamt betrifft. Daher spiegelt die Prognose eine flachere Volumenerwartung für wichtige Luftfahrtprogramme wider. Im Bereich Energie baut die Gruppe weiterhin auf die positive Dynamik, die durch die sich beschleunigende Energiewende und die steigende Nachfrage nach ihren Kernprodukten aus Kupfer entsteht.

Head of M&A und Investor Relations Marc Vesely recte Riha Telefon: +43 664 61 26 261 E-Mail: ir@montana-aerospace.com

Ansprechpartner für die Presse Jürgen Beilein

Telefon: +43 664 831 2 841 E-Mail: communication@montana-aerospace.com

Über Montana Aerospace AG Montana Aerospace AG ist ein führender Hersteller von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luft- und Raumfahrtindustrie mit weltweiten Entwicklungs- und Produktionsstandorten. Das Unternehmen beschäftigt rund 7.500 hochqualifizierte Mitarbeiter (inklusive der Mitarbeiter des Segments E-Mobility) an 23 Standorten auf vier Kontinenten, die aus Aluminium, Titan, Verbundwerkstoffen, Kupfer und Stahl bahnbrechende Technologien für die Luft- und Raumfahrt, die Elektromobilität und die Energieindustrie von morgen entwerfen, entwickeln und produzieren.

Haftungsausschluss Die hierin enthaltenen Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter "können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", "Ziel", "anstreben" oder "anvisieren" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Abwandlungen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens oder seiner Branche erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Aussender: Montana Aerospace AG Adresse: Alte Aarauerstrasse 11, 5734 Reinach Land: Schweiz Ansprechpartner: Marc Vesely Recte Riha Tel.: +41 62 7652505 E-Mail: m.vesely@montana-aerospace.com Website: www.montana-aerospace.com

