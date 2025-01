Der Energieriese TotalEnergies hat in den vergangenen Jahren kräftig in den Ausbau der Erneuerbaren Energien investiert. Mittlerweile verfügen die Franzosen über die weltweit größten Kapazitäten bei der Photovoltaik. Und das Unternehmen ist bestrebt, diese starke Position noch weiter auszubauen. Indes hat man keine Probleme, Abnehmer für den grünen Strom zu finden. So beliefert TotalEnergies in den kommenden Jahren die französischen Standorte von STMicroelectronics mit sauberer Energie. Die beiden ...

