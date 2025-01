Die Telekom-Tochter T-Mobile US hat die Anleger mit einem außergewöhnlich erfolgreichen vierten Quartal 2024 positiv überrascht. Obwohl das Unternehmen im Dezember noch vor möglichen Belastungen zum Jahresende gewarnt hatte, übertraf das tatsächliche Ergebnis alle Erwartungen deutlich. Der Nettogewinn stieg im Vergleich zum Vorjahr beträchtlich auf 2,981 Milliarden Dollar, was einem Gewinn pro Aktie von 2,57 Dollar entspricht. Auch der Umsatz entwickelte sich erfreulich und verzeichnete einen Anstieg um 6,8 Prozent auf 21,872 Milliarden Dollar. Diese beeindruckenden Zahlen lagen deutlich über den durchschnittlichen Analystenschätzungen, die einen Gewinn pro Aktie von 2,28 Dollar prognostiziert hatten.

Starke Kursreaktion an der Börse

Die positive Geschäftsentwicklung spiegelte sich unmittelbar im Aktienkurs wider. Der Anteilsschein verzeichnete einen kräftigen Kurssprung und etablierte sich mit einem Kurs von 228,50 Euro in den vorderen Rängen der Performancelisten. Besonders bemerkenswert war die vorbörsliche Entwicklung an der Nasdaq, wo die Aktie einen deutlichen Anstieg von 6,61 Prozent verzeichnete. Für das laufende Geschäftsjahr plant das Unternehmen Investitionen in Höhe von etwa 9,5 Milliarden Dollar, was das Vertrauen in die weitere Geschäftsentwicklung unterstreicht.

