DWK Deutsche Wasserkraft AG schließt Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht sowie Sachkapitalerhöhung ab



30.01.2025 / 09:00 CET/CEST

DWK Deutsche Wasserkraft AG schließt Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht sowie Sachkapitalerhöhung ab Alle 552.116 neue Aktien im Rahmen des Bezugsrechtsangebots von bestehenden DWK-Aktionären gezeichnet

Parallel wurde Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage in Höhe von 218.750 EUR erfolgreich durchgeführt Hamburg, 30. Januar 2025 - Die DWK Deutsche Wasserkraft AG ("DWK", ISIN: DE000A2AAB74) hat ihre Barkapitalerhöhung mit Bezugsrechtsangebot erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt wurden alle 552.116 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien zu einem Bezugspreis von 1,60 EUR gezeichnet. Das Bezugsrecht der Aktionäre lag in einem Verhältnis von 4:1, d.h. vier von einem Aktionär gehaltene Aktien berechtigten zu einem Bezug einer neuen Aktie. Durch die vollständige Zeichnung aller angebotenen neuen Aktien liegt das Emissionsvolumen der Transaktion bei 883.385,60 EUR. Die Mittel aus der Kapitalerhöhung dienen der weiteren strategischen Fokussierung der Gesellschaft auf den stark wachsenden Markt von Small-Hydro-Wasserkraftwerken in Skandinavien und der DACH-Region. Die Einbeziehung der neuen Aktien in den Handel der Börse Hamburg wird kurzfristig erfolgen. Begleitet wurde die DWK bei der Barkapitalerhöhung von der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG. Zusätzlich zur Barkapitalerhöhung hat die DWK auch eine Sachkapitalerhöhung in Höhe von 218.750 EUR durchgeführt (vgl. Ad-hoc Mitteilung vom 1. Oktober 2024). So sind sämtliche Geschäftsanteile an der ANTARES Hydropower Norway AS ("Antares") in die Gesellschaft eingebracht worden. Das Grundkapital der DWK erhöht sich nach der Barkapital- und Sachkapitalerhöhung auf 2.979.330 EUR.

Über DWK Deutsche Wasserkraft AG Die DWK Deutsche Wasserkraft AG ist ein deutsch-norwegisches Energieunternehmen mit Fokus auf Wasserkraft. Es hat sich auf die Entwicklung, den Erwerb und den Betrieb von Small-Hydro-Laufwasserkraftwerken in Europa, vorwiegend in Norwegen, fokussiert. Mit Wasserkraft setzt die DWK auf eine Energiequelle, die sich durch eine einzigartige Kombination aus großer Umweltverträglichkeit und höchstem Wirkungsgrad und Energieausbeute über den gesamten Lebenszyklus auszeichnet. Die DWK ist der erste in Deutschland börsennotierte unabhängige Wasserkraft Stromerzeuger. Das Unternehmen verfügt über ein Management, das eine langjährige Expertise in der Wasserkraft-Branche aufweist. Die DWK strebt an, ein eigenes Portfolio an Small-Hydro-Wasserkraftwerken aufzubauen und kontinuierlich zu erweitern. Pressekontakt und Investor Relations edicto GmbH

