© Foto: Symbolbild

Die SAP-Aktie dominiert den deutschen Aktienmarkt und ist für viele Investoren ein Muss im Depot. Doch mit ihrer schieren Größe stellt SAP den DAX vor Herausforderungen - und es gibt Spekulationen, ob SAP sich langfristig vom deutschen Finanzplatz verabschieden könnte. Gleichzeitig treibt der Konzern seine KI- und Cloud-Offensive voran und zeigt beeindruckende Zahlen. Was heißt das für die Aktie? Lohnt sich jetzt noch ein Einstieg? Ein genauer Blick auf die Zahlen, die Charttechnik und die jüngsten Entwicklungen gibt Antworten.

SAP: Der Riese im deutschen Aktienmarkt

SAP ist das Schwergewicht des DAX - und zwar so sehr, dass es für den Index beinahe zu viel des Guten ist. Ende 2024 machte SAP satte 16,7 Prozent des gesamten DAX aus. Doch die Regeln der Deutschen Börse setzen dem Wachstum Grenzen: Kein Unternehmen darf mehr als 15 Prozent Gewicht haben. Also wird SAP immer wieder gekappt - ein Problem für Indexfonds, die den DAX nachbilden.

Das bedeutet: Selbst wenn SAP weiter rasant wächst, können Anleger in solchen Fonds nicht im vollen Maße profitieren. SAP selbst sieht das kritisch, denn weniger Käufe von Indexfonds können sich negativ auf den Aktienkurs auswirken. Finanzvorstand Dominik Asam hat bereits Gespräche mit der Deutschen Börse gefordert.

Aber was, wenn sich SAP doch noch nach einem anderen Börsenplatz umsieht? Könnte der Software-Gigant in die USA abwandern? Noch ist nichts beschlossen, aber der Gedanke liegt in der Luft. Und das könnte den DAX hart treffen, denn ohne SAP würde der deutsche Leitindex deutlich an Strahlkraft verlieren.

Charttechnik: Wo steht die SAP-Aktie?

Nach einem überaus starken Jahr 2024 mit rund 70 Prozent Kursplus könnte man sich fragen: Ist die Luft langsam raus? Die SAP-Aktie notierte kürzlich um die 257 Euro und hat damit einen leichten Rücksetzer von ihrem Allzeithoch bei 269,80 Euro gemacht. Aber dies muss nicht gleich eine Trendumkehr bedeuten. Kleinere Rücksetzer sind vollkommen normal.

Charttechnisch gesehen bewegt sich die Aktie in einem intakten Aufwärtstrend. Kurzfristige Korrekturen sind notwendig, solange wichtige Unterstützungen halten. Besonders spannend würde es um die 250-Euro-Marke werden: Fällt die Aktie darunter, könnte das kurzfristig für Unruhe sorgen. Hält die Linie jedoch, wäre das ein starkes Zeichen für weitere Anstiege. Der RSI ist zwar im überkauften Bereich, jedoch ist dies in einem so starken Aufwärtstrend völlig normal und gibt eher die Trendstärke zum Ausdruck.

Langfristig spricht vieles für SAP: Der Konzern hat seine Strategie klar auf Zukunftsthemen wie Cloud und Künstliche Intelligenz ausgerichtet und zeigt damit beeindruckendes Wachstum.

Fundamentale Lage und Ausblick: Lohnt sich der Kauf?

Die Zahlen sprechen für sich: 34,2 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2024, fast 10 Prozent mehr als im Vorjahr. Noch beeindruckender ist der Gewinnanstieg: 5,3 Milliarden Euro, ein Plus von satten 22 Prozent. Das alles trotz eines milliardenschweren Konzernumbaus, bei dem Tausende Jobs umgeschichtet wurden.

SAPs Zukunft liegt in der Cloud - und das Geschäft läuft blendend. Die Hälfte der neuen Verträge enthält bereits KI-Anwendungen. Das zeigt: SAP geht mit der Zeit und setzt auf die richtigen Trends. Zudem hat der Konzern ambitionierte Wachstumsziele für 2025 ausgerufen, teilweise bis zu 30 Prozent höher als 2024.

Trotzdem gibt es auch Unsicherheiten: Der Konzernumbau hat intern für Unruhe gesorgt, einige Kunden empfinden den KI- und Cloud-Zwang als Druck. Doch unterm Strich bleibt SAP ein hochprofitables Unternehmen mit klarem Zukunftskurs.

Wer langfristig denkt, findet in SAP eine starke Wachstumsaktie mit solidem Geschäftsmodell. Kurzfristige Rücksetzer können sich als gute Einstiegsgelegenheiten entpuppen. Allerdings sollten Anleger das politische Umfeld und eine mögliche Börsenplatz-Diskussion im Auge behalten. Insgesamt bleibt SAP eine der spannendsten Aktien im DAX - mit Chancen und Herausforderungen.



Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

