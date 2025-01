Düsseldorf (ots) -Die GEPSENIX ENERGY SE hat in Hilden eine Produktionsstätte erworben, die bis August 2025 für die industrielle Fertigung von Batteriespeichercontainern, Modulen und Kühlsystemen umgebaut wird. Damit schafft das Unternehmen eine wichtige Voraussetzung, um das geplante Wachstum und die geplante Endfertigung der zukünftigen Batteriespeichersysteme "made in Germany" sicherzustellen.Im Zuge der erfolgreichen Transaktion wird die GEPSENIX ENERGY SE perspektivisch auch ihren Firmensitz von Düsseldorf in das nahe gelegene Hilden verlegen, da angrenzend an die neue Produktionsstätte im Rahmen des Immobilienerwerbs ausreichend Büroflächen für die Verwaltungsmitarbeiter, Architekten und Ingenieure des Unternehmens erworben wurden. "Wir freuen uns, dass wir für unsere erfolgreiche Expansion die passende Immobilie gefunden haben und nun ein perfektes Zuhause für die geplante Produktion unserer Anlagen haben", so Franz Schnorbach, Vorstandsvorsitzender der GEPSENIX ENERGY SE.Die GEPSENIX ENERGY SE hat sich auf die Endfertigung von Batteriespeichern spezialisiert und plant, ihre hocheffizienten Batteriespeicher bundesweit zu installieren. Batteriespeicher sind für die Energiewende von zentraler Bedeutung, da sie erneuerbare Energien rund um die Uhr und wetterunabhängig in die Netze einspeisen können. Damit tragen sie zur nationalen Netzsicherheit bei. Konkret können die Hochleistungsspeicher große Mengen an überschüssigem Ökostrom aus Sonnen- oder Windenergie zwischenspeichern, um ihn Stunden später zum richtigen Zeitpunkt wieder in die Netze einzuspeisen.Erste Pilotanlage geht in Kürze ans NetzDie erste Pilotanlage der GEPSENIX ENERGY SE wird in Kürze in Schneeberg bei Zwickau errichtet und ans Netz gehen. Die Besonderheit hierbei ist, dass die Speicheranlage in einem Mischgebiet genehmigt wurde, was auf die besondere Sicherheitstechnik der GEPSENIX ENERGY SE zurückzuführen ist. Denn der Bau von Batteriespeichern in Mischgebieten, in denen Wohn-, Gewerbe- und Industrieflächen auf engem Raum nebeneinander liegen, erfordert besondere Lösungen hinsichtlich Brandschutz und Sicherheit. Das Projekt Schneeberg 8 MW/16 MWh, umgeben von einem Kleingartenverein, einem Telekommunikationsanbieter und Gewerbebetrieben, schafft hier erstmals einen wichtigen Präzedenzfall für die Machbarkeit solcher Projekte an solchen Standorten. Der Batteriespeicher in Schneeberg kann mehr als 17.000 Vier-Personen-Haushalte für zwei Stunden versorgen - das entspricht der gesamten Stadt Schneeberg mit rund 14.300 Einwohnern. Durch seine Schwarzstartfähigkeit stellt der Speicher sicher, dass die Stadt auch bei Stromausfällen CO2-frei versorgt werden kann.Innovation, Sicherheit, Qualität:Made in Germany: Die neue Produktionsstätte in Hilden wird zukünftig maßgeschneiderte Lösungen entwickeln, um bundesweit Batteriespeicherprojekte auch in Mischgebieten zu realisieren und so die Energiewende in der Fläche voranzutreiben. Die GEPSENIX ENERGY SE setzt auf Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien und ein umfassendes Sicherheitskonzept, das den Speicher in Schneeberg mit einem Bunker vergleichbar macht. Wichtige Komponenten werden von deutschen Unternehmen geliefert, während die Batteriezellen aus China kommen, da die benötigten Mengen in Deutschland nicht produziert werden. Die Fertigung des Gesamtkonzeptes - vom Container über die Batteriemodule bis hin zu den Sicherheitssystemen - erfolgt ausschließlich in Deutschland, so dass das Endprodukt "Made in Germany" ist. Das Konzept ist derzeit zum Patent angemeldet. Die Inbetriebnahme des ersten Batteriespeichers ist für März 2025 geplant.Leuchtturmprojekt für die Energiewende"Innovation ist entscheidend für die Energiewende", betont Franz Schnorbach, Vorstandsvorsitzender der GEPSENIX ENERGY SE. Das Projekt in Schneeberg zeigt, dass hochsichere Batteriespeicher eine Lösung für Industrieparks bieten, die nach Wegen suchen, Betriebskosten zu senken und CO2 -Neutralität zu erreichen - Konzepte, die mit herkömmlichen Batteriespeichern nicht realisierbar sind. Batteriespeicher spielen eine zentrale Rolle als Treiber der Energiewende hin zu nachhaltiger Energieunabhängigkeit. Sie sind unabhängig von nationalen politischen Legislaturperioden, da sie die EU-Ziele zur Klimaneutralität unterstützen. Diese Projekte benötigen keine staatlichen Subventionen und sind nicht auf politische Unterstützung angewiesen. Die Genehmigungsfähigkeit der Anlagen in sogenannten Mischgebieten erschließt ein enormes Potenzial an möglichen Standorten verbunden mit einer höheren Wirtschaftlichkeit der Batteriespeicher. Bis 2030 plant die GEPSENIX ENERGY SE die Entwicklung von Batteriespeichern mit einer Gesamtleistung von 5 Gigawatt.Über GEPSENIX ENERGY SEDie GEPSENIX ENERGY SE wurde 2021 in Düsseldorf gegründet und konzentriert sich auf die Entwicklung, den Bau und die Inbetriebnahme von Batteriespeichern und Photovoltaikanlagen. Diese Projekte spielen eine zentrale Rolle bei der weltweiten Reduktion von CO2-Emissionen und unterstützen den Übergang in eine umweltfreundliche Energiezukunft. 