Hilden (ots) -Die GEPSENIX ENERGY SE, ein europaweit aktiver Entwickler und Betreiber von Batteriespeicheranlagen, hat im nordrhein-westfälischen Hilden eine eigene Produktionsstätte für Batteriespeicherkomponenten eröffnet. Damit baut das Unternehmen nicht nur seine Wertschöpfungskette gezielt aus, sondern schafft auch neue Arbeitsplätze und attraktive Karrierechancen für Fachkräfte, die aktiv an der Energiewende mitwirken wollen."Mit der neuen Produktionsstätte schaffen wir die Grundlage, um unsere Projekte künftig schneller, flexibler und mit noch höherem Qualitätsanspruch umzusetzen - unabhängig von globalen Lieferketten", erklärt Franz Schnorbach, Vorstand der GEPSENIX ENERGY SE.Am Standort in Hilden sollen künftig Gehäuse für Batteriespeichersysteme gefertigt und zentrale Komponenten vorinstalliert werden - ein strategischer Schritt, um die Realisierungszeiten komplexer Großprojekte deutlich zu verkürzen.Energiewende braucht Menschen - GEPSENIX sucht Mitgestalter auf allen EbenenMit dem Produktionsausbau geht ein konsequenter Personalaufbau einher. GEPSENIX ENERGY SE sucht aktuell motivierte Fachkräfte, Planerinnen, Entwickler, Praktiker und Führungspersönlichkeiten, die gemeinsam mit dem Unternehmen die Energiezukunft gestalten möchten."Wir suchen Menschen, die etwas bewegen wollen - mit technischem Verstand, Leidenschaft für Innovation und dem Willen, Teil einer größeren Mission zu sein", so Schnorbach.Gesucht werden unter anderem Fachkräfte in den Bereichen:- Architektur & Planung von Energiestandorten- Container- und Stahlbau- Elektrotechnik & Steuerungssysteme- Bauleitung & Projektkoordination- Projektentwicklung & Genehmigungsverfahren- ...und viele weitere spannende AufgabenbereicheDabei betont GEPSENIX bewusst die Offenheit gegenüber vielfältigen Profilen: "Wir wachsen - und wir wollen gemeinsam wachsen. Ob erfahrener Spezialist, technikaffiner Quereinsteiger oder engagierte Nachwuchskraft: Bei uns gibt es Platz für Talente, Ideen und Eigenverantwortung."Industrie trifft Idealismus: Batteriespeicher als Schlüssel zur EnergiewendeDie Energiespeicherlösungen von GEPSENIX leisten einen aktiven Beitrag zur Netzstabilität, Versorgungssicherheit und Integration erneuerbarer Energien. Mit aktuellen Projekten in mehreren Bundesländern - u. a. in Sachsen, Brandenburg und Rheinland-Pfalz - positioniert sich das Unternehmen als verlässlicher Partner für Kommunen, Netzbetreiber und Investoren.Die eigene Produktionslinie in Hilden stärkt dabei nicht nur die Umsetzungskraft, sondern unterstreicht auch den Anspruch von GEPSENIX, langfristig Wertschöpfung, Innovation und Klimaschutz zu verbinden.Bewerbungen willkommenGEPSENIX ENERGY SE freut sich auf Bewerbungen von Menschen, die sich in einem dynamischen, wachstumsstarken Umfeld weiterentwickeln möchten.Pressekontakt:bewerbung@gepsenix.de0211838684-60Weitere Informationen unter: www.gepsenix.deOriginal-Content von: GEPSENIX ENERGY SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176841/5996669