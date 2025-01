Nachdem die Roche-Aktie von April 2022 bis Anfang Mai 2024 Kursverluste von knapp 50 Prozent verzeichnete hat der Anteilsschein seit Anfang Mai den Rebound gestartet und etwa 30 Prozent Wertzuwachs erzielt. Die am Donnerstag vorgelegten Unternehmenszahlen waren solide, eine weitere Dividendenerhöhung bahnt sich an. Mehr Details dazu gibt es hier. Roche hat für das Geschäftsjahr 2024 solide Ergebnisse vorgelegt und blickt optimistisch in die Zukunft. Der Konzernumsatz stieg um 7 Prozent zu konstanten ...

