NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3500 Pence belassen. Der Nettogewinn des Energiekonzerns sei schwächer als von ihm und vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Belastet habe dabei vor allem die schwache Entwicklung bei der Umwandlung von Rohöl und Erdgas in Fertigprodukte wie Treibstoffe./edh/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2025 / 02:37 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2025 / 02:37 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB00BP6MXD84