München (ots) -München, 30.01.2025. Alles auf Joyn! Die Streaming-Plattform von ProSiebenSat.1 und ZDF Studios schließen einen Lizenzvertrag über 2.730 Programmstunden mit Channel Brands wie "KultKrimi", "ZDF Telenovela", "Herzfrequenz" und "Doku Über" sowie beliebten Marken wie "Küstenwache", "Wege zum Glück", "Derrick", "Ein Fall für Zwei" und "Herzflimmern". Damit können Joyn-Zuschauer:innen in Deutschland, Österreich und der Schweiz die Inhalte aus dem Portfolio von ZDF Studios werbefinanziert und kostenlos auf der Plattform sehen. Mit diesem Content Deal stärkt Joyn seine Position als größte frei empfangbare Streaming-Plattform.Henrik Pabst, Chief Content Officer ProSiebenSat.1: "Die Premium-Inhalte von ZDF Studios sind eine echte Bereicherung für das Portfolio unserer Streaming-Plattform Joyn. Ich freue mich sehr über diese neue Lizenz-Kooperation, mit der wir unseren Zuschauerinnen und Zuschauern einmal mehr zeigen, dass wir das beste kostenlose Inhalte-Angebot auf Abruf für sie bereithalten."Ab dem ersten Quartal 2025 sind die Inhalte kostenlos auf Joyn sowie bei Bedarf werbefrei im Abo-Bereich von Joyn PLUS+ verfügbar. Neben fiktionalen Serien umfassen die von ZDF Studios lizenzierten Titel verschiedene Doku-Programme aus den Bereichen Natur und Geschichte, wie "Im Reich der Tiefe" und "Frontlines - Kriegsschauplätze des Zweiten Weltkriegs". Seven.One Media übernimmt die Werbevermarktung der neuen Inhalte auf Joyn.Über Joyn: Auf Joyn finden die Nutzer:innen kostenlos ein umfangreiches und anbieterübergreifendes Programm-Angebot. Die Streaming-Plattform der ProSiebenSat.1 Media SE stellt rund 70 Live-TV-Sender und rund 45.000 Format- und Programm-Stunden ohne Abogebühr zum Abruf bereit. Dazu gehören Realitys wie "Forsthaus Rampensau" oder "Promi Big Brother", Serien wie der SAT.1-Erfolg "Die Landarztpraxis", zahlreiche US-Filme, Dokumentationen und Serien in ganzen Staffeln zum Bingen bis hin zu Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Inhalte-Partner wie Paramount und Eurosport. Im Premium-Bereich gibt es exklusive Programm-Vorschauen auf die Highlight-Formate der Sendergruppe sowie zusätzliche Pay-TV-Channels, TV-Channels und VoD-Inhalte in HD-Qualität. Die Joyn GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE und steht unter der Geschäftsführung von Katharina Frömsdorf (CEO), Nicole Agudo Berbel und Benjamin Risom. Weitere Infos unter www.joyn.de.