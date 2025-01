ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 11500 Pence auf "Neutral" belassen. Die Anleger seien vorsichtiger für Pharmawerte geworden nach der Wahl von Donald Trump, schrieb Analyst Matthew Weston in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison. Die Briten seien in Europa einer der Wachstumswerte, was sich auch in der hohen Bewertung zeige. Weston hält sie aber für berechtigt. Er erinnerte daran, dass 2025 Ergebnisse mehr als zehn wichtiger, in letzter Phase befindlicher Studien anstünden./ag/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2025 / 19:54 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2025 / 19:54 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB0009895292