Nach ihrem starken Jahresstart läuft die CureVac-Aktie seit Mitte Januar seitwärts und notiert aktuell bei 3,87 US$. Was könnte hier für neuen Schwung sorgen? Gewinnmitnahmen richtig Seit der Vorlage der Finanzergebnisse für das dritte Quartal und die ersten neun Monate 2024 ist es still geworden beim Impfstoffforscher. Es gibt seitdem keine einzige Pressemitteilung mehr. Zwischenzeitlich äußerte sich nur CEO Alexander Zehnder gegenüber der Nachrichtenagentur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...