ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Amazon vor den am 6. Februar erwarteten Quartalszahlen von 264 auf 275 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Stephen Ju nahm in einer am Donnerstag vorliegenden Studie erneut "deutliche Aktualisierungen" in seinem Bewertungsmodell für den Online-Händler vor. Neben einer Anpassung der Wechselkurse, die den Umsatz belasteten, habe er die Investitionsausgaben für Amazons E-Commerce-Franchise leicht nach unten korrigiert. Er hob zudem seine Schätzungen für den freien Barmittelzufluss 2025 und 2026 leicht an./ck/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2025 / 01:00 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2025 / 01:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US0231351067