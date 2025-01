© Foto: DALL*E

Der renommierte Autor und Risikoexperte Nassim Taleb sieht den jüngsten Nvidia-Kurssturz nur als Vorgeschmack auf das, was noch kommen könnte."Das ist erst der Anfang", erklärte er auf der Hedgefonds-Woche in Miami gegenüber Bloomberg. "Der Beginn einer Anpassung der Menschen an die Realität. Denn jetzt erkennen sie, dass sie nicht mehr makellos ist. Sie habt einen kleinen Makel." Der Kurseinbruch von 17 Prozent bei der Nvidia-Aktie war der größte Tagesverlust einer Aktie in der Geschichte der Wall Street - 589 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung wurden vernichtet. Taleb prognostiziert, dass zukünftige Rückgänge zwei- oder sogar dreimal so hoch sein könnten. Der aktuelle Crash …