Tobias M. Weitzel soll neues Mitglied im Aufsichtsrat der Varengold Bank werden

Dr. Karl-Heinz Lemnitzer hat sein Mandat aus persönlichen Gründen niedergelegt

Hamburg, 31.01.2025 - Tobias M. Weitzel soll zum Mitglied des Aufsichtsrats der Varengold Bank AG bestellt werden - ein Antrag des Vorstands an das Amtsgericht Hamburg wurde bereits gestellt. Herr Weitzel soll damit die Nachfolge von Dr. Karl-Heinz Lemnitzer antreten, der sein Mandat leider aus persönlichen Gründen niedergelegt hat. Vorstand und Aufsichtsrat danken Herrn Dr. Lemnitzer sehr herzlich für die langjährige Zusammenarbeit und die engagierte und kompetente Wahrnehmung seines Mandats, mit der er die Weiterentwicklung der Varengold Bank stets aktiv begleitet hat.

Im Zuge der zukünftigen Neubesetzung des Mandats konnte mit Herrn Weitzel kurzfristig ein erfolgreicher Unternehmer und erfahrener Finanzfachmann für den Aufsichtsrat der Varengold Bank gewonnen werden. Er ist Vorstand und Gründer der CREDION AG, einer auf die Finanzierung von kleinen und mittelständischen Unternehmen fokussierte innovative Finanzierungsplattform mit Sitz in Hamburg. In seiner Funktion als Generalbevollmächtigter der CREDION Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH verantwortet er zudem unter anderem die Bereiche Risikomanagement und Compliance. Von 2012 bis 2020 war er Vorstandsmitglied der Financial Experts Association e.V., einer der führenden Organisationen für Corporate Governance und unabhängige Finanzexperten in Aufsichtsräten in Deutschland. Herr Weitzel hat darüber hinaus weitere Mandate inne, unter anderem als Chairman der Verve SE, einem der weltweit führenden Adtech-Unternehmen, sowie das Mitgliedschaftsamt im Beirat der Enercast GmbH, einem führenden Technologieunternehmen für wetterbasierte künstliche Intelligenz und Digitalisierung der erneuerbaren Energien. Zudem ist er Investor und Mentor bei mehreren jungen Unternehmen mit Schwerpunkt im AI-Bereich. Gemeinsam mit den amtierenden Mitgliedern Dirk Auerbach und Vasil Stefanov wird er wichtige und zukunftsweisende Impulse für die Bank setzen. Über die Varengold Bank AG Die Varengold Bank, 1995 in Hamburg gegründet und mit einem zusätzlichen Standort in Sofia, ist ein deutsches Kreditinstitut. Sie unterstützt im Bereich Marketplace Banking Online-Plattformen für Unternehmens- und Konsumentenfinanzierung, insbesondere durch die Finanzierung von Fintechs und die Bereitstellung banklizenzpflichtiger Produkte. Im Commercial Banking ist die Bank unter anderem im Bereich Corporate Finance tätig und fokussiert sich dabei insbesondere auf ESG-Financing. Die Varengold Bank ist bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) registriert unter 109 520 und die Varengold-Aktie (ISIN: DE0005479307) notiert im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse. Weitere Informationen unter https://www.varengold.de/ . Presse-Kontakt Sanja Schultz-Szabo Head of Corporate Development T +49 (0) 40 66 86 49-0 M communications@varengold.de

