Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Rückläufige Inflationsdaten und eine schwächelnde Wirtschaft machen es der EZB leicht, die Zinsen weiter zu senken, so Reinhard Pfingsten, Chief Investment Officer der Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG (apoBank).Dagegen würden sich Konjunktur und Arbeitsmarkt in den USA trotz der jüngsten Turbulenzen an den Börsen weiter robust präsentieren. Zudem würden die Finanzmärkte noch die finalen Beschlüsse der Trump-Regierung zu Zöllen, Einwanderung und Steuererleichterungen erwarten - deshalb könne es sich die FED leisten, ihr Pulver trocken zu halten und sich die weitere Entwicklung in Ruhe anzuschauen. ...

