Nach einem umfassenden Audit erhielt UNIQA das Zertifikat zur familienfreundlichen Arbeitgeberin



Wien (APA-ots) - In den vergangenen Monaten hat sich UNIQA erfolgreich einem

intensiven Audit hinsichtlich ihrer Maßnahmen für mehr Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterzogen und darf sich über die staatliche Auszeichnung freuen. Überreicht wurde das begehrte Zertifikat am 29. Jänner von Bernadett Humer, Sektionschefin für Familie & Jugend im Bundeskanzleramt.



UNIQA ist es ein großes Anliegen, allen Mitarbeitenden die bestmögliche Balance zwischen Beruf und Familie zu ermöglichen. Familienfreundlichkeit und die Zufriedenheit der Mitarbeitenden werden als wesentliche Erfolgsfaktoren betrachtet. Daher legt das Unternehmen großen Wert darauf, die Arbeitsumgebung so zu gestalten, dass sich Berufs- und Familienleben gut miteinander vereinbaren lassen.



"Wir wollen für unsere Mitarbeitenden ein Umfeld schaffen, in dem sie ihre bestmögliche Leistung für unsere Kundinnen und Kunden erbringen können. Familienfreundlichkeit ist dabei ein zentrales Element. Deshalb haben wir viele Angebote geschaffen: zeitlich und örtlich flexibles Arbeiten, ein internes Familiennetzwerk und Angebote für die Ferienbetreuung von Kindern. Die Auszeichnung bestätigt unseren Weg hin zur besten Arbeitgeberin in der heimischen Finanzbranche", so René Knapp, Personalvorstand bei der UNIQA Insurance Group AG . " Gleichzeitig ist für uns das Zertifikat Auftrag dafür, dass wir uns auch in Zukunft für unsere Mitarbeitenden engagieren und als familienfreundliche Arbeitgeberin weiterentwickeln ", weist René Knapp auf die neu gesteckten Ziele hin.

Im Zuge des Audits wurde nicht nur der Status Quo evaluiert, es wurden auch Ziele und entsprechende Maßnahmen zur weiteren Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf erarbeitet, zu deren Umsetzung sich UNIQA im Rahmen der Vereinbarung verpflichtet.

Dazu zählen unter anderem das Etablieren eines durchgängigen Karenzmanagement-Prozesses, die Unterstützung von pflegenden Angehörigen sowie die weitere Sensibilisierung der Führungskräfte zu Familienthemen. Entsprechend der Richtlinie zum Audit berufundfamilie 2013 wird die kontinuierliche Umsetzung betrieben und es werden jährliche Zwischenberichte an die Familie & Beruf Management GmbH gelegt.



UNIQA Group

Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Mehr als 21.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen betreuen in 17 Ländern knapp 17 Millionen Kund:innen. In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 14 Märkten vertreten: Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kosovo, Kroatien, Montenegro, Nordmazedonien, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.



