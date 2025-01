Laufen Kreditkarten-Aktien den Banken davon? Visa und Mastercard geben nach guten Zahlen an der Börse richtig Gas. Doch es kommt auf das Geschäftsmodell an. Die Kreditkartenanbieter Visa und Mastercard haben gute Quartalszahlen vorgelegt und damit nicht nur positive Kursreaktionen an der Börse ausgelöst - mit neuen Rekordhochs bei beiden Aktien. Auch Analysten bewerten die Bilanzen positiv, sprechen von "unerwartet guten Ergebnissen" und haben bei ihren Kaufempfehlungen die Kursziele nach oben gezogen. ...

