ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Intel mit einem Kursziel von 23 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Es gebe kaum Anlass zu Überschwang, schrieb Analyst Timothy Arcuri in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht der Amerikaner. Die Resultate seien etwas besser gewesen als gedacht, der Ausblick schlechter. Der Experte bleibt vorerst an der Seitenlinie./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2025 / 08:08 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2025 / 08:08 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US4581401001