Mission Sesslemann: NVIDIA: Wie lange noch?

Anzeige / Werbung Ein Unternehmen, das mit jedem Quartal Milliarden mehr umsetzt, bei dem die Politik mitentscheidet, ob es wachsen darf - und das ganz nebenbei die technologische Grundlage für die Zukunft der Welt legt. Und trotzdem... ...stellt sich die Frage: Kann man so eine Aktie noch kaufen? Oder ist eine Korrektur überfällig?

Werfen wir den Scheinwerfer auf NVIDIA - einen Giganten, bei dem Euphorie und Risiko ein Kopf-an-Kopf-Rennen veranstalten.

________________________________________________________________________________ Fundamentale Kraft: Wenn selbst Rekorde Rekorde brechen Im ersten Quartal 2026 meldet NVIDIA einen Umsatz von 44,1 Mrd. USD. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein Wachstum von 69 % (!). Haupttreiber: das Datacenter-Geschäft mit 39,1 Mrd. USD Umsatz - ebenfalls ein Rekord. Und als wäre das nicht genug, erwartet das Unternehmen für das nächste Quartal noch mal eine Steigerung auf 45 Mrd. USD. Dabei handelt es sich nicht um kurzfristige Hypes. Es geht um Milliardenprojekte in den USA, Europa, Saudi-Arabien, Taiwan - ganze Nationalstaaten bauen ihre eigene KI-Infrastruktur. NVIDIA liefert die Chips, die Software, die Architektur. "Sovereign AI" - ein Begriff, der in Brüssel, Washington und Riad für Milliardeninvestitionen sorgt und NVIDIA ist mittendrin. Der Burggraben? Riesig. Die technologische Dominanz? Beeindruckend. Der großartige Clou: NVIDIA liefert nicht nur Chips, sondern auch ein Ökosystem (CUDA), das die Entwickler bindet. Doch wo viel Licht ist, ist auch Schatten.

________________________________________________________________________________ Technische Analyse: Die schöne Höhe ist nicht ungefährlich Die Aktie hat seit April fast 90 % zugelegt. Anfang Juli kratzt NVIDIA an der magischen Marke von 165 USD und erreicht erstmals 4 Billionen USD Marktkapitalisierung. Bullish? Sicher.

Aber technisch auch überhitzt: • Der RSI liegt bei über 70 - das ist "überkauft", sagt die Charttechnik.

• Der MACD ist positiv, aber erste Divergenzen zeigen sich. Auch das signalisiert Korrekturpotenziel.

• Das Handelsvolumen nimmt ab, während der Kurs steigt. Klassisches Warnsignal. Wer jetzt kauft, der setzt darauf, dass der nächste Quartalsbericht am 27. August nicht nur gut, sondern noch besser als erwartet ausfällt. Denn wie so oft bei Momentum-Raketen: Nicht die Zahlen entscheiden, sondern die Erwartungen für diese Zahlen.

________________________________________________________________________________ Die Risiken? Nicht im Produkt, sondern in der Weltpolitik Die größte Schwäche NVIDIAs ist nicht der Wettbewerb - sondern die Geopolitik. Exportverbote Die US-Regierung hat den Export der High-End-Chips (H100, H200) nach China untersagt. Das kostet Umsatz - konkret bis zu 8 Mrd. USD im Quartal. Neue China-Strategie NVIDIA reagiert - mit einem «kastrierten» KI-Chip für China. Weniger Leistung, kein High-Bandwidth Memory. Aber wenigstens bleibt ein Fuß in der Tür. Strategisch gut, aber: Werden chinesische Kunden das annehmen? Insidersignale Jensen Huang, der charismatische CEO, hat im Juli 225.000 Aktien verkauft. Nicht illegal, wohlgemerkt. Ein geplanter 10b5-1-Verkauf. Aber auch ein Signal: Selbst Huang diversifiziert auf diesen Niveaus.

________________________________________________________________________________ Der KI-Zyklus steht erst am Anfang - oder? Die Analysten sind sich einig: Die Nachfragewelle nach KI-Infrastruktur rollt gerade erst an. Hyperscaler wie Amazon, Google und Microsoft kaufen weiter. Staaten wie Deutschland, Saudi-Arabien oder Taiwan bauen ihre eigene KI-Infrastruktur auf. Und NVIDIA liefert dafür das Fundament. Aber: Wenn Erwartungen zu groß werden, können selbst perfekte Zahlen Enttäuschung erzeugen. Ein Korrekturrisiko ist nicht gleich ein Trendbruch. Aber es kann teuer werden, wenn man auf dem Gipfel noch aufspringen will - und dann der Wind dreht.

________________________________________________________________________________ Und was macht Mission Sesselmann mit so einer Aktie? Wir lassen solche Titel durch unsere KI laufen. Sie bewertet: • die makroökonomischen Treiber

• das Risiko geopolitischer Interventionen

• die technischen Signalgeber

• die Reaktion der institutionellen Anleger Und dann entscheidet der Sesselmann: Kommt das Papier für unsere Hebel-Strategie in Frage - oder nicht? Was unsere KI sagt? Und wie wir konkret handeln? ?? Das erfahren Sie in unserer Strategie-Broschüre für 2025/26. Die Aufnahmerunde für neue Leser läuft jetzt wieder. Hier kostenlos anfordern - bevor die Tür wieder zugeht. Autor: Norbert Sesselmann, Juli 2025 Enthaltene Werte: US0079031078,US4581401001,US67066G1040,US8740391003

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )