Frankfurt/Main - Der Dax hat am Freitag nach einem Start in den Handelstag auf Rekordniveau bis zum Mittag sein Allzeithoch weiter ausgebaut und zwischenzeitlich 21.799 Punkte erreicht. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 21.787 Punkten berechnet, 0,2 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Siemens-Energy-Aktien, am Ende die Papiere von Deutscher Post, Daimler Truck und Merck."Gefragt sind die alten Favoriten wie die Aktien von Siemens Energy, Rheinmetall und Sunrise", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Es werden aber zugleich auch einige Gewinne bei den Aktien von Daimler Truck und Merck mitgenommen."Das Marktumfeld bleibe zwar positiv bestimmt, "aber dennoch lässt sich die Skepsis bei den Investoren nicht vollends verbergen", so Lipkow. "Die makroökonomischen Daten malen weiterhin nicht ein positives Konjunkturbild für Deutschland. Ganz im Gegenteil scheint sich erst die Talsohle noch festigen zu müssen."Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagnachmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,0376 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9638 Euro zu haben.Der Ölpreis sank ebenfalls: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 76,61 US-Dollar, das waren 26 Cent oder 0,3 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.