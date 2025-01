Reply gibt den Startschuss für die Anmeldung zur Reply Hack The Code Challenge 2025", dem führenden Online-Teamwettbewerb für Coder. Der Wettbewerb findet am 12. März 2025 statt und kombiniert zum ersten Mal Programmierung mit Cybersecurity, so dass sich die Teilnehmer nicht nur algorithmischen Aufgaben, sondern auch Sicherheitsherausforderungen stellen können.

Ein bewährtes Format mit neuen Herausforderungen: Wie in den Vorjahren gibt es zwei parallel laufende Wettbewerbe die Standard Edition für Studenten und professionelle Entwickler sowie die Teen Edition für Schüler der Oberstufe.

Die Teilnehmer lösen innerhalb von sechs Stunden eine Reihe algorithmischer Programmieraufgaben, indem sie bestimmte Eingabedateien verarbeiten und vordefinierten Bewertungsregeln folgen. Neu in diesem Jahr ist die Integration von Cybersecurity-Herausforderungen nach dem Capture-the-Flag (CTF)-Modell: In den Kategorien Miscellaneous, Crypto und Web lassen sich zusätzliche Aufgaben freischalten, um wertvolle Punkte zu sammeln und die Cybersecurity-Kompetenz unter Beweis zu stellen.

In der Teen Edition erwarten die Teilnehmer fünf Aufgaben mit steigendem Schwierigkeitsgrad. Ein CTF-Bonus kann die Punktzahl verdoppeln. Darüber hinaus haben die besten Studenten die Chance, zwei Stipendien für ein Bachelor-Studium an der renommierten Albert School x Mines Paris PSL zu gewinnen. Diese ist in Mailand, Genf, Madrid, Paris, Marseille und Lyon vertreten.

Lernen mit Künstlicher Intelligenz (KI): Auch 2025 wird der Lernbereich der Reply Challenge-Plattform um "Coding mit KI"-Kurse erweitert. Die interaktiven Lernmodule darunter Videos, Folien und Quizfragen bereiten die Teilnehmer gezielt auf den Wettbewerb vor und geben Einblicke in den Einsatz von KI beim Programmieren.

Die gestellten Aufgaben basieren auf logischen und mathematischen Prinzipien und können mit KI-Tools analysiert und optimiert werden. Reine KI-Unterstützung reicht jedoch nicht aus, um die Challenges zu meistern. Vielmehr bietet der Wettbewerb eine ideale Gelegenheit, Technologien zur Lösung komplexer Probleme einzusetzen und gleichzeitig die analytischen Fähigkeiten zu schärfen.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Registrierung: https://challenges.reply.com.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist spezialisiert auf die Entwicklung und Implementierung von Lösungen basierend auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien. Bestehend aus einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen unterstützt Reply die führenden europäischen Industriekonzerne in den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung bei der Definition und Entwicklung von Geschäftsmodellen, die durch die neuen Paradigmen von KI, Big Data, Cloud Computing, digitalen Medien und Internet der Dinge ermöglicht werden. Die Dienstleistungen von Reply umfassen: Beratung, Systemintegration und Digital Services. www.reply.com

