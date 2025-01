Unterföhring (ots) -- Die vierte Staffel ist die finale Staffel der Satire-Serie- Serienschöpfer, -autor und Executive Producer Danny McBride übernimmt erneut die Hauptrolle neben Adam Devine, John Goodman, Edi Patterson, Cassidy Freeman, Walton Goggins, Greg Alan Williams und vielen anderen- Die US-Serie erzählt die Geschichte einer weltberühmten Fernsehprediger-Familie mit der langen Tradition eines Lebens zwischen Lasterhaftigkeit, Gier und Wohltätigkeitsarbeit- Die Staffeln 1-3 von "The Righteous Gemstones" sind ebenfalls bei Sky und mit Streamingdienst WOW zum Streamen verfügbar31. Januar 2025 - Hallelujah - die US-Satire über eine weltberühmte Fernsehprediger-Familie, "The Righteous Gemstones", kommt zurück auf die Bildschirme. Im Mai 2025 startet die vierte und finale Staffel der HBO-Serie bei Sky und WOW.Über "The Righteous Gemstones":Die neun neuen Episoden folgen erneut der weltberühmten Fernsehprediger-Familie. Sie alle folgen der langen Tradition eines Lebens zwischen Lasterhaftigkeit, Gier und Wohltätigkeitsarbeit. Trotz den ständigen Streitereien zwischen den Familienmitgliedern ist die Bande der Gemstones stark. In dieser Staffel wird die gegenseitige Abhängigkeit innerhalb der Familie auf die Probe gestellt, da sie alle versuchen, im Leben voranzukommen - aber ohne ihre geschichtsträchtige Vergangenheit ganz loslassen zu können.Serienschöpfer, -autor und Executive Producer Danny McBride übernimmt erneut die Hauptrolle des Jesse Gemstone. Neben McBride gehören zum Cast zudem Adam Devine als Kevin Gemstone, John Goodman als Eli Gemstone, Edi Patterson als Judy Gemstone, Cassidy Freeman als Amber Gemstone, Tim Baltz als BJ, Tony Cavalero als Keefe Chambers, Greg Alan Williams als Martin Imari, Skyler Gisondo als Gideon Gemston, Walton Goggins als Baby Billy Freeman, Jennifer Nettles als Aimee-Leigh Gemstone, James DuMont als Chad, Jody Hill als Levi, Troy Hogan als Matthew, Valyn Hall als Tiffany Freeman, Kelton DuMont als Pntious Gemstone, Gavin Munn als Abraham Gemstone, Megan Mullally als Lori Milsap, Arden MYrin als Jana Milsap und Seann William Scott als Corey Milsap."The Righteous Gemstones" wurde von Danny McBride kreiert und geschrieben. Als Regisseure und Executive Producer fungieren Danny McBride, Jody Hill, David Gordon und Jonathan Watson. Weitere Executive Producer sind John Carcieri, Jeff Fradley und Brandon James. Die Serie wird von David Brightbill produziert. Beratende Produzenten sind Kevin Barnett, Edi Patterson und Chris Pappas.Ausstrahlung:Neben den drei vorherigen Staffeln sind die neuen Folgen der vierten und finalen Staffel von "The Righteous Gemstones" ab Mai 2025 bei Sky und WOW auf Abruf verfügbar.Presseinformationen und Screener zu ausgewählten Programmhighlights finden Sie auch auf Sky Media Village (https://www.skymediavillage.sky/skygroup/interactive/78606805630a408294cb812d0522eae8product543/index.html#/).Über WOW:Der Streamingdienst WOW (https://www.wowtv.de/) ist jederzeit, unterwegs und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. WOW ist auf den meisten Geräten erhältlich, so dass die Inhalte spielend leicht zugänglich sind. Ob preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder ein Extra-Fernsehprogramm für Kinder - WOW bietet für jeden Geschmack das passende Abo. 