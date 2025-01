ACHTUNG: Interessenkonflikt - Ich besitze die Aktie zum Zeitpunkt des Interviews. CAUTION: Conflict of interest - I am a shareholder at the time of this interview. - Was hat sich in den letzten 18 Monaten getan? - Wie hoch muss der Aktienkurs sein, um eine Development-Finanzierung zu machen, um die Produktion schneller zu steigern? - Kommen wir zum Kupferpreis: Könnt Ihr damit gut arbeiten? - Gibt ...