Thyssenkrupp-Finanzchef scheidet spätestens Ende Mai aus

DOW JONES--Der zur Deutschen Börse wechselnde Finanzchef von Thyssenkrupp wird den Ruhrkonzern spätestens Ende Mai verlassen. Das sehe die am Donnerstag unterzeichnete Aufhebungsvereinbarung mit Jens Schulte vor, sagte Thyssenkrupp-Aufsichtsratschef Siegfried Russwurm in der virtuellen Hauptversammlung des Unternehmens auf eine entsprechende Nachfrage eines Aktionärsvertreters. Möglich sei auch ein früherer Wechsel, wenn zu einem früheren Zeitpunkt ein Nachfolger gefunden würde. Der Aufsichtsrat stehe mit potenziellen Kandidaten in Gesprächen, sagte Russwurm.

Schulte war erst zum 1. Juni 2024 als Finanzchef in den Thyssenkrupp-Vorstand eingetreten. Anfang Dezember war bekannt geworden, dass er in dieser Funktion zur Deutschen Börse wechseln würde.

Russwurm sagte, die Aufhebungsvereinbarung sehe auch vor, dass die beiden noch ausstehenden zwei der insgesamt drei Raten der Antrittspauschale von je 600.000 Euro für 2025 und 2026 nicht mehr an Schulte ausgezahlt würden.

January 31, 2025 07:08 ET (12:08 GMT)

