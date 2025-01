NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Konsumgüterkonzern Colgate-Palmolive traut sich wegen negativer Wechselkurseffekte 2025 kaum Wachstum zu. Beim Nettoerlös hofft Konzernchef Noel Wallace laut Mitteilung vom Freitag auf einen Wert auf Vorjahresniveau von gut 20,1 Milliarden Dollar, nach Plus von 3,3 Prozent 2024. Ohne negative Währungseffekte will der Manager ein Plus von drei bis fünf Prozent erzielen. Analysten haben einen Wert in der oberen Hälfte der Spanne im Blick. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) dürfte im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich zulegen. Im vierten Quartal hatte Colgate-Palmolive diesen Wert gegenüber dem Vorjahr um fünf Prozent auf 0,91 Dollar gesteigert.

Im Schlussquartal bekam der Konzern schwache Verkäufe in Amerika mit einem leichten Umsatzrückgang in der Region zu spüren. Konzernweit stockte der Nettoerlös im vierten Quartal bei gut 4,9 Milliarden Dollar (rund 4,7 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Freitag in New York weiter mitteilte. Ohne Portfolio- und Wechselkurseffekte gab es zwar ein Plus von 4,3 Prozent. Colgate-Palmolive wuchs damit aber langsamer, als Branchenkenner im Schnitt erwartet hatten. Die Aktie rutschte im vorbörslichen Handel um fast drei Prozent ab./ngu/nas/mis