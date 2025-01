EQS-Ad-hoc: Homes & Holiday AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Sonstiges

Homes & Holiday AG: Verlustanzeige nach § 92 Abs. 1 AktG und Wertberichtigungen im Jahresabschluss 2024



Homes & Holiday AG: Verlustanzeige nach § 92 Abs. 1 AktG und Wertberichtigungen im Jahresabschluss 2024 München, 31. Januar 2025 - Der Vorstand der Homes & Holiday AG ("Gesellschaft"; ISIN DE000A3E5E63) gibt bekannt, dass nach pflichtgemäßem Ermessen davon auszugehen ist, dass ein Verlust eingetreten ist, der dazu führt, dass sich das bilanzielle Eigenkapital (HGB) der Gesellschaft auf weniger als die Hälfte des Grundkapitals reduziert hat. Im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2024 hat der Vorstand der Gesellschaft auf Grundlage einer eigenen indikativen Bewertung der Beteiligungen festgestellt, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit umfangreiche Abschreibungen auf Beteiligungen und Ausleihungen an verbundene Unternehmen erforderlich sind. So werden die Beteiligungen voraussichtlich vollständig abgeschrieben, um weitere Wertberichtungen in der Zukunft zu vermeiden. Diese Abschreibungen sind insbesondere auf wirtschaftliche und strategische Faktoren zurückzuführen. Nach den bisherigen Berechnungen wäre das Eigenkapital der Gesellschaft zum 31.12.2024 infolge dieser Abschreibungen negativ. Ein Verlust in diesem Umfang löst gemäß § 92 Abs. 1 AktG die gesetzliche Pflicht zur Einberufung einer Hauptversammlung aus. Der Vorstand wird form- und fristgerecht zu einer außerordentlichen Hauptversammlung einladen, in der er den Verlust des Grundkapitals anzeigen und die aktuelle Lage der Gesellschaft erläutern wird. Kontakt für Rückfragen

Fabian Lorenz // Tel. +49 221 29 83 15 88 // ir@homes-holiday.com

Homes & Holiday AG // Ludwigstraße 8 // 80539 München // https://www.homes-holiday.com



