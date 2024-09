The following instruments on XETRA do have their last trading day on 11.09.2024

Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.09.2024



ISIN Name

LI1147158318 EasyMotion Tec AG

DE000A3E5E63 Homes & Holiday AG

