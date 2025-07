EQS-News: EasyMotion Tec AG / Schlagwort(e): Personalie

EasyMotion Tec AG verstärkt Führungsteam bei Tochtergesellschaft EasyMotionSkin: Dominic Heilig wird neuer Chief Revenue Officer



01.07.2025 / 10:00 CET/CEST

EasyMotion Tec AG verstärkt Führungsteam bei Tochtergesellschaft EasyMotionSkin: Dominic Heilig wird neuer Chief Revenue Officer Vaduz, 01. Juli 2025. Die EasyMotion Tec AG ("EasyMotion", ISIN: LI1147158318) baut zur Beschleunigung des Unternehmenswachstums das Führungsteam aus. Dominic Heilig übernimmt mit sofortiger Wirkung die Position des Chief Revenue Officer (CRO) bei der Tochtergesellschaft EasyMotionSkin. In dieser Rolle verantwortet Heilig sämtliche vertriebs- und marketingbezogenen Aktivitäten des Unternehmens. Ziel ist es, die Position von EasyMotionSkin als führender Anbieter innovativer EMS-Technologie nachhaltig weiter zu stärken. Entsprechend wird das Vertriebsteam zudem durch Benjamin de Wolff und Björn Höllmüller verstärkt, die als erfahrene Vertriebsprofis mit Heilig ebenfalls zu EasyMotionSkin wechseln. Strategisch wird Heilig den Ausbau des Key-Account-Managements sowie die Entwicklung langfristiger Partnerschaften in den Fokus rücken. Parallel dazu sollen bestehende Vertriebskanäle optimiert und das Produktportfolio gezielt geschärft werden. Dominic Heilig bringt umfangreiche Erfahrung in der Entwicklung internationaler Vertriebsstrukturen mit. In den vergangenen Jahren verantwortete er unter anderem den Aufbau skalierbarer Go-to-Market-Konzepte, die Erschließung neuer Märkte sowie die Entwicklung strategischer Partnerschaften - insbesondere im Umfeld erklärungsbedürftiger Produkte und innovationsgetriebener Geschäftsmodelle. Zuletzt war er als Sales Director bei schwa-medico GmbH beschäftigt. Dominic Heilig, CRO von EasyMotionSkin: "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe bei EasyMotionSkin. Das Unternehmen ist ein erfahrener Anbieter mit einer gewachsenen Struktur, etablierten Produkten und einem hochmotivierten Team. Gleichzeitig gibt es viel Raum für Innovation und Weiterentwicklung. Gemeinsam werden wir als Team die nächsten Wachstumsschritte aktiv mitgestalten." Christian Keck, CEO der EasyMotion Tec AG: "EasyMotionSkin ist eine der Kernmarken in unserem Konzern. Mit Dominic Heilig haben wir einen Kenner und Top-Experten des Marktes als CRO gewonnen. Gemeinsam mit seinem erfahrenen Team erwarten wir wertvolle Impulse und starke Wachstumsdynamik für die Zukunft von EasyMotionSkin." Investor Relations und Media Relations edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Svenja Liebig

+49 69 90550 5-50

easymotiontec@edicto.de



