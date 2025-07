EQS-News: Global Health Care AG / Schlagwort(e): Personalie

Global Health Care AG: Mario Görlach wird wieder CEO der milon industries GmbH - und Aktionär der Global Health Care AG



31.07.2025

Global Health Care AG: Mario Görlach wird wieder CEO der milon industries GmbH - und Aktionär der Global Health Care AG Starkes Signal für die Zukunft der Global Health Care Gruppe Vaduz / Emersacker, 31. Juli 2025 - Die Global Health Care AG gibt bekannt, dass Mario Görlach - Mitgründer und langjähriger strategischer Kopf von milon - zum 1. August 2025 als CEO zur milon industries GmbH zurückkehrt. Darüber hinaus wird Mario Görlach künftig auch als Aktionär an der Global Health Care AG beteiligt sein. Gemeinsam mit den Geschäftsführern Bernhard-Stefan Müller und Wolf Harwath bildet er künftig das Führungstrio des Unternehmens, das milon und five in die nächste Phase von Wachstum, Innovation und Internationalisierung führen wird. Mit dieser CEO-Rückkehr unterstreicht Görlach sein langfristiges Commitment: Er übernimmt nicht nur operative Verantwortung, sondern engagiert sich auch unternehmerisch. Fokus auf nachhaltige Unternehmensentwicklung Mit dieser Personalie untermauert die Gruppe ihr Engagement für nachhaltiges Wachstum und eine führende Marktposition im Bereich intelligenter Gesundheitslösungen. Christian Keck, Präsident des Verwaltungsrats der Global Health Care AG, betont: "Auch Investoren profitieren von strategischer Klarheit und einem gestärkten Führungsteam. Die Rückkehr von Mario Görlach ist ein bedeutender Meilenstein für die Unternehmensgruppe. Er bringt Innovationskraft, Marktnähe und strategische Tiefe ein. Für die Global Health Care AG bedeutet dies mehr Innovationsdynamik, mehr Partnerschaften und noch stärkere Impulse für eine vernetzte, gesundheitsorientierte Trainingslandschaft." Leidenschaft für intelligente Gesundheit Bereits in den frühen 2000er Jahren hatte Görlach milon mit innovativen Konzepten und Weitsicht zum Technologieführer im elektronischen Zirkeltraining gemacht. Nun, 15 Jahre später, setzt er erneut Impulse - mit persönlichem Engagement, operativer Exzellenz und klarer Mission: "Menschen zu besserer Gesundheit durch intelligentes Training zu befähigen - mit Erfahrung, Strategie und Leidenschaft." Die milon industries GmbH tritt damit in eine neue Phase ein - mit dem Ziel, ihre Marktführerschaft weiter auszubauen. Die Global Health Care AG unterstreicht mit dem prominenten personellen Neuzugang ihre dynamische Wachstumsstrategie im europäischen Gesundheits- und Fitnessmarkt. Damit stärkt die Global Health Care AG gemeinsam mit ihren Beteiligungen ihre Positionierung als Anbieter von ganzheitlichen Trainings- und Gesundheitslösungen.



