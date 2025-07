EQS-News: EasyMotion Tec AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

EasyMotion Tec AG wird zu Global Health Care AG



23.07.2025 / 09:20 CET/CEST

Vaduz, 23. Juli 2025. Die Aktionäre der EasyMotion Tec AG ("EasyMotion", ISIN: LI1147158318) haben auf der heutigen außerordentlichen Generalversammlung die Umfirmierung der Gesellschaft in "Global Health Care AG" ohne Gegenstimmen beschlossen. Die Namensänderung trägt der strategischen Fokussierung des Unternehmens als globaler Anbieter von Gesundheitslösungen Rechnung. Die Global Health Care AG hat sich zum Ziel gesetzt, mit ihren Gesundheitsprodukten das körperliche und geistige Wohlbefinden des Menschen zu steigern und damit einen wesentlichen Beitrag zur Nachhaltigkeit zu leisten. Die Umfirmierung geht einher mit bedeutenden Fortschritten in der weiteren Unternehmensexpansion, z. B. der Einführung neuer Produkte, dem Ausbau des Teams sowie der zunehmenden Vernetzung des Gesundheits- und Fitnessbereichs. Unter dem Dach der Global Health Care AG werden weiterhin die starken Marken milon, EasyMotion Skin und five gebündelt sein. Christian Keck, Präsident des Verwaltungsrats der künftigen Global Health Care AG: "Mit der Umfirmierung in Global Health Care AG unterstreichen wir unseren operativen Anspruch. Wir gehen davon aus, dass der neue Name positive Impulse für die Wahrnehmung unserer Unternehmensgruppe und unserer Produkte, vor allem auch auf internationalen Märkten, haben wird." Investor Relations und Media Relations edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Svenja Liebig

+49 69 90550 5-50

easymotiontec@edicto.de



